提升公衛服務品質 行政院通過公衛師法草案

衛福部醫事司司長石崇良23日表示，公共衛生師主要從事社區、場域的環境健康風險、疾病調查防治、民眾健康調查、食安調查等方案的評估及推動。 （行政院提供）中央社記者王承中傳真 109年4月23日

（中央社記者王承中、顧荃台北23日電）近來新興公共衛生議題層出不窮，行政院院會今天通過公共衛生師法草案。衛福部今天表示，盼藉由認定該類人員的公共衛生專長，推廣公共衛生策略，以應社會需要、增進全民健康。

針對近來新興公共衛生議題層出不窮，如SARS、禽流感、武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）等流行疫情，嚴重影響國民健康及社會安全，行政院院會今天通過衛福部擬具的公共衛生師法草案。衛福部表示，盼藉認定該類人員的公共衛生專長，推廣公共衛生策略，以應社會需要、增進全民健康。

行政院長蘇貞昌在院會中裁示，近年傳染性疾病、食品安全、環境衛生等新興公共衛生議題受全民重視，今年的武漢肺炎疫情，也使得國民健康承受危害風險。本法案將公衛人力納入專門職業及技術人員制度，對其業務範圍、責任及管理等事項加以規範，有效管理並提升台灣公衛服務品質，對促進民眾健康，至關重要。請衛福部積極與立法院及相關團體溝通協調，早日完成立法程序。

衛福部醫事司司長石崇良在院會後記者會中指出，公共衛生師有別於其他醫事人員，透過國家考試遴選及證照發放，提升專業能力，除非領有公共衛生師證書，否則不得使用公共衛生名稱。執行業務範圍主要以社區、場域為主，主要從事社區、場域的環境健康風險、疾病調查防治、民眾健康調查、食安調查等方案的評估及推動。

石崇良表示，為因應國家發生緊急或重大公共衛生事件，草案明定公共衛生師有義務接受政府指定辦理的義務，非有正當理由，不得拒絕，所產生的費用及損失，則由主管機關給予補償。

有關應考資格，衛福部指出，除公共衛生相關學系、所、組、學位學程與公共衛生相關學系、所、組、學位學程畢業，領有畢業證書者外，將研議修正公共衛生師的應考資格，擴大人員參與。相關內容將於立法階段時進行協商。

石崇良指出，目前大概有5萬名符合應考資格，其他醫事學系，包含醫、護、放、檢等，就得看是否修過一定的公衛學分，未來若立法院通過修正條文後，應考人員資格就會更多。絕對不會讓未來公共衛生師的專業能力打折扣，會將一定學分授權主管機關來訂相關的學門要求，包含公衛重要核心能力，如流行病學、生物統計學、社會健康行為科學等學門，專業能力絕對會受到肯定。（編輯：蘇志宗）1090423