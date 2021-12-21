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尼加拉瓜斷交前 外交部：駐台大使李蜜娜兩度拒會晤

2021/12/21 12:21（12/21 12:49 更新）
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外交部21日表示，在尼加拉瓜斷交前已掌握相關資訊，次長俞大㵢3日召見尼加拉瓜駐台大使李蜜娜（圖），表達嚴正關切；外交部之後兩度約晤李蜜娜都遭婉拒。（中央社檔案照片）
外交部21日表示，在尼加拉瓜斷交前已掌握相關資訊，次長俞大㵢3日召見尼加拉瓜駐台大使李蜜娜（圖），表達嚴正關切；外交部之後兩度約晤李蜜娜都遭婉拒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾佑貞台北21日電）尼加拉瓜10日與台灣斷交，外交部今天表示，已事前掌握相關資訊，次長俞大㵢3日曾召見尼加拉瓜駐台大使李蜜娜，表達對相關情勢的嚴正關切；外交部之後也曾兩度約晤李蜜娜，都遭婉拒。

外交部發言人歐江安上午在線上例行記者會中指出，尼加拉瓜

尼加拉瓜小檔案

  • 首都：馬納瓜
  • 面積：130,668平方公里
  • 人口：約652萬人
  • 語言：西班牙語
  • 建國簡史：西班牙人入侵前，尼加拉瓜居民均為印地安人，其總酋長名為「尼加勞」（Nicarau）。1821年9月15日，尼加拉瓜與中美其他四國同時宣布脫離西班牙統治而獨立，但基礎未定，1822年加入墨西哥帝國，1823年5國成立中美洲聯邦。後尼加拉瓜自由黨人士主張脫離聯邦自行獨立，與保守黨紛爭不息，1838年由黨爭演成內戰，結果自由黨獲勝，同年4月20日建立尼加拉瓜共和國。
  • 雙邊貿易：中華民國對尼加拉瓜輸出2294萬美元，中華民國自尼加拉瓜輸入1億4356萬美元。

資料來源：外交部

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政府宣布與中華民國終止外交關係前，外交部已充分掌握相關資訊。

她說，外交部次長俞大㵢3日召見李蜜娜（Mirna Rivera），表達嚴正關切；外交部之後曾兩度約晤李蜜娜，但都遭托辭婉拒。

歐江安表示，基於維護國家主權及尊嚴，中華民國自10日起終止與尼加拉瓜的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫。外交部並依對等原則，已通知尼國駐台使館人員23日前離境。

歐江安說，駐尼加拉瓜大使館的各項撤館作業已進入最後階段。駐尼國大使李岳融已經返國，大使館及技術團人員將於23日前完成撤離。（編輯：康世人）1101221

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