學者：面臨中國強權 許多國際組織思考據點遷台

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（中央社記者王揚宇台北21日電）台灣世代智庫今天與多個國際非政府組織代表舉行交流會；來自捷克的歐洲價值安全政策中心負責人揚達指出，他的國家與東歐地區面臨俄羅斯與中國強權的影響，這讓許多國際組織開始思考，要將據點遷來台灣。

揚達（Jakub Janda）表示，希望建立台灣與歐洲相關交流計畫，除了政治性交流外，也需要有其他類型的交流，包括國安知識與人才交換等。

台灣世代智庫會後發布新聞稿指出，今天與國際非政府組織代表舉行交流會，邀請無國界記者組織、歐洲價值安全政策中心與美國國際民主協會分享在台經驗，與會立委包括陳明文、羅致政、莊瑞雄、蔡易餘、王美惠、管碧玲、陳亭妃等人。

台灣世代智庫執行長陳冠廷表示，最近在中共戰狼外交政策下，許多國際非政府組織面臨中國打壓，而台灣是亞洲地區重要的民主國家，在保障言論自由的體制下，社會倡議風氣開放，吸引了不少國際非政府組織前來設點，成為亞洲民主陣線的重要據點。

陳冠廷說，這一次促成台灣國會議員與各國非政府組織的交流，希望能增加台灣在國際上的能見度，也能藉由他們在國際間的影響力，讓台灣有機會能突破外交限制，以不同的方式實現國際參與。

無國界記者組織東亞辦事處代表艾瑋昂（Cédric Alviani）指出，雖然台灣享有新聞自由，但記者卻不自由，這是台灣可以去改進的地方。

陳明文表示，所謂新聞自由其實是由不同的角度去詮釋，中國國家主席習近平透過全面的計畫，來加強對媒體與訊息的控制，以至於中國新聞界好似新聞黑洞，萬籟俱寂。

管碧玲指出，台灣新聞自由度未能列入前段班，有內、外部因素，包括台灣新聞記者的自主的確沒有那麼自由，主要是台灣外部必須面對中國威權的各種文攻武嚇。

管碧玲表示，在內部，則要面對紅頂商人購買新聞媒體後，利用其傳媒的影響力直接替中國操控言論。（編輯：林興盟）1101221