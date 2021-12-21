林右昌籲修法增日出條款 促推動行政區劃合理化

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基隆市長林右昌（圖）21日在市務會議後記者會，談到行政區劃議題表示，修法時也要思考是否訂定「日出條款」，加速推動行政區劃的合理化，讓非直轄市民眾對未來發展能有明確方向。中央社記者王朝鈺攝 110年12月21日

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）外界關注大新竹合併升格，基隆市長林右昌今天談到行政區劃議題時表示，修法時要思考是否訂定「日出條款」，加速推動行政區劃合理化，讓非直轄市民眾對未來發展能有明確方向。

林右昌今天在市務會議後記者會指出，大家開始討論行政區劃合理化，這是正向也是好事，趁這個時機點互相討論，盡量解決制度性問題。之前他一直主張要落實民主進步黨的十年政綱，推動縣市平權，讓城鄉發展能更為均衡，透過制度變革帶給人民福祉及經濟發展。

他說，若修法時，行政院應就行政區合理化提出配套規劃，如此能更為完美，因為現在有直轄市及非直轄市之爭的問題，修法不要讓問題變得更尖銳，應是讓問題得到解決。

林右昌表示，目前6都人口總計已達1628萬人，占全國人口約70%，如果彰化縣、新竹縣市合併升格將變成8都，若成真就有1855萬人口，全國人口的80.6%就會是直轄市市民，其他20%非直轄市發展如何能受到照顧，在修法時也應討論及規劃。

他指出，若在20%非直轄市中，澎湖、金門、馬祖有離島建設條例及離島建設基金，花蓮、台東有相關條例條及建設基金，剩下包括屏東、嘉義縣市、苗栗及基隆，應該要更合理處理，而基隆市當然希望提出「大基隆市」構想，基隆市有基隆港及北海岸，未來可以成為具有魅力海洋城市。

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林右昌說，若修法時，也要思考是否訂定「日出條款」，針對還未成為直轄市的城市，在未來行政區劃上應該要訂明確期程，看是2年、4年還是6年時間完成全國行政區劃重新調配，加速推動行政區劃合理化，一併把問題解決，也讓非直轄市民眾對未來發展能有明確方向。

林右昌表示，在尚未完成全國行政區劃合理化之前，非直轄市的預算或中央補助，應該要優先被照顧而且優先被分配，並且適度增加，修法如果是契機，大家可以正面思考，但應有同步配套，對國家發展更有利，並且照顧到2300萬人民需求。（編輯：戴光育）1101221