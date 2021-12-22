藍委舉牌抗議總預算逕付二讀 綠委：國民黨拖延

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（中央社記者游凱翔台北22日電）不滿民進黨團昨天將總預算案自委員會抽出逕付二讀，多名國民黨立委今天在立法院外交及國防委員會舉牌抗議，擔任委員會召委的陳以信甚至怒撕議程資料，批民進黨自我閹割。

民進黨立委趙天麟指出，因國民黨拖延、為公投仇恨動員，民進黨不得不捍衛總預算。

國防部長邱國正上午赴立法院外交及國防委員會，專題報告「面對中共軍力提升，我國戰備因應作為」。

不過，由於民進黨團昨天在立法院會提案變更議程，將總預算案逕付二讀，引起國民黨團不滿，立法院外交及國防委員會召委陳以信、國民黨立委江啟臣、廖婉汝、馬文君、溫玉霞、吳斯懷等人上午在邱國正專案報告前進行程序發言，並高舉「嚴審預算、天經地義」、「破壞體制、歷史罪人」、「民進黨、雙標黨」等手舉牌、疾呼抗議。

江啟臣指出，國民黨很認真在審查預算，但執政黨竟可以破壞憲政體制到這地步，國民黨立委也是由人民選出、代表民意，「難道民意可以接受政府亂花錢而不接受監督嗎」，如果不依照預算審查過程進行，那程序正義何在。

陳以信認為，他是憲政史上最悲情、最沉痛的召委，因為審查到一半的公務預算不見了，因此他以召委身分提出最嚴重的抗議，因為民進黨不遵守立法程序、自我閹割。

溫玉霞則說，全世界沒有一個國會是這樣在審查預算，而她也有認真審查，甚至請外交國防等單位來說明，但執政黨竟把她當成「塑膠」、「沒路用（沒有用）的人」。

民進黨立委趙天麟則表示，日前為了四大公投，國民決議在最後時刻拒審預算，導致無法在法定的時間審查，他相信外交國防的各黨派立委都仔細審查預算，但根據預算法規定，總預算要在會計年度前一個月議決，也就是月底前，但國民黨在公投仇恨動員、拿預算審查時間開刀。

趙天麟強調，就是因為國民黨拖延，民進黨不得不捍衛總預算，為了國家經濟往前走必須趕快逕付二讀才來得及。（編輯：趙蔚蘭）1101222