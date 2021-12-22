屏東縣長初選 周春米鍾佳濱：各自努力、團結對外

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北22日電）民進黨立委莊瑞雄今天召開記者會，宣布參選2022年屏東縣長黨內初選；有意角逐屏東縣長的民進黨立委周春米說，初選過程大家各自努力，但大選就是團結對外。

也有意角逐屏東縣長的民進黨立委鍾佳濱則指出，目前黨內初選與莊瑞雄當然是處於競爭關係，但未來在大選，他們一定是團結共同合作、爭取延續綠色執政，繼續造福屏東。

屏東縣長潘孟安兩任任滿，誰來接棒備受關注，莊瑞雄上午在台北召開記者會，宣布參加2022年屏東縣長黨內初選。

對此，周春米透過媒體群組回應表示，現階段他們3人都努力在爭取選民認同，就像此刻，她認為地方選舉最重要的就是要接地氣，多跟基層接觸以了解問題、解決問題。因此，她昨天在立法院開記者會行銷當季水果蓮霧後，便立刻把握時間回到屏東，繼續跟鄉親座談。

周春米說，祝福莊瑞雄，也希望他在台北的記者會圓滿成功。

鍾佳濱透過媒體群組回應指出，台灣要在國際上跟其他國家競爭，台灣各個城市也要彼此合作，城市的進步是如此，人跟人之間也是如此。

鍾佳濱進一步指出，過去透過高高屏治理平台，充分理解區域治理間的合作關係，因此在前幾年擔任立委爭取高鐵延伸屏東、設立屏東科學園區後，未來進一步發展太空、生技、健康產業時，勢必與南台灣科技廊道合作，為屏東創造充分的就業機會。（編輯：康世人）1101222