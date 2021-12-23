修憲委員會召委會議無共識 請游錫堃召集協商

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（中央社記者王承中、王揚宇台北23日電）立法院修憲委員會今天召開召委會議，但由於修憲委員會的5名朝野召委在會中，對於誰擔任主席，以及委員會議程安排無法達成共識，最終決議請立法院長游錫堃召集朝野黨團協商討論。

立法院去年10月6日正式成立修憲委員會，民進黨立委鍾佳濱、周春米、管碧玲及國民黨立委李貴敏、鄭麗文等5名修憲委員會召委今天舉行召委會議，但雙方一開始就針對由誰擔任會議主席意見不合，對修憲委員會相關的議程安排，最終也無法達成共識，決定請游錫堃召集朝野黨團協商。

李貴敏會後接受中央社記者訪問時表示，雙方光是誰來擔任會議主席就沒有共識，而在沒有主席的狀況下，對於議程安排，雙方也討論長達1個鐘頭，民進黨團規劃只開5場公聽會，就要在明年2月底前將修憲案送出立法院，國民黨團無法接受。

李貴敏指出，要蓋幾層房子要取決於地基，而召委會議如同委員會的地基，應先把議程架構確定。如果民進黨團只想把召委會議當過水，恕國民黨團無法奉陪，乾脆由游錫堃召集朝野協商，如此民眾黨團、時代力量黨團也可以表達意見。

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鍾佳濱會後接受媒體聯訪表示，會議一開始，在場召委對於主席由誰擔任有不同意見，但大家也不希望把事情弄僵，因此還是有就議程安排做意見交換，例如公聽會要排幾場、幾天，或是要設定2022年、2023年或2024年完成修憲，不過大家意見不一。

鍾佳濱說，會中也討論到，是否就共識度最高的18歲公民權，先排公聽會，以利後續委員會審查，倘若其他案子有共識，再陸續加入議程中，不過大家有不同看法；最後，由於會議主席由誰擔任沒有共識，因此會議沒有開成，交由政黨協商討論修憲委員會該如何推進等事宜。（編輯：蘇志宗）1101223