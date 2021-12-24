客語能力每年流失1.1% 立委籲催生客語發展法

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（中央社記者郭建伸台北24日電）台灣民眾黨立委賴香伶今天邀集專家學者舉行公聽會，表示根據客委會調查，若缺少政府與民間推動，客家族群的民眾客語能力每年約有1.1%的自然流失率，呼籲立法院朝野應儘速催生客家語言發展法。

賴香伶今天舉行「莫忘祖宗言，催生台灣客家語言發展法」記者會，除了跨黨派立委出席，也邀集學者專家，表達訂定客語發展法急迫性。

賴香伶表示，根據客家委員會發布「105年度客家人口暨語言基礎資料調查報告」顯示，符合客家基本法中的客家人定義，族群推估人口總數為453.7萬人，占全國總人口19.3%。

賴香伶表示，調查報告指出，若缺少政府與民間推動，客家族群的民眾客語能力每年約有1.1%的自然流失率，預估約40年後客語就不存在。

賴香伶表示，根據統計目前年輕客家民眾13歲以下會說客語者約有13%，13歲至18歲會說客語者僅約7.2%，18歲以下不會說客語者已高達56.3%，可見訂定客家語言發展法已達迫切程度。

賴香伶表示，「莫忘祖宗言」是許多客家鄉親的期待，她日前已連署提出「台灣客家語言發展法」草案；客委會今年8月也在全台各地舉辦客家語言發展法地方公民論壇，客委會預計把草案送往行政院審議，呼籲朝野應儘速推動客家語言運動，催生客家語言發展法。

國民黨立委林思銘在公聽會表示，客委會於2001年成立，推動許多客語復振政策，提升了客家語言在公共場域及媒體中的地位與能見度；但政策推動10多年下來，使用客語的年輕族群，仍然少之又少。

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林思銘呼籲，行政院應儘速審議客語發展法草案，審議完畢後送進立法院，期許立法院下會期就能三讀通過客家語言發展法。

與會出席的前台大社科院副院長邱榮舉表示，語言是出生的尊嚴，一個人能夠自由自在講自己的族群母語，這樣才有尊嚴；台灣除了要有優質的國家語言政策，客家族群也應該同時在憲法、法律及國家政策3個層次來思考與發展，以傳承台灣客家文化。（編輯：張均懋）1101224