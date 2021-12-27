綠委建議立院擴建併監院 林志嘉：可提案方向

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（中央社記者王揚宇台北27日電）有關國會遷建選址議題，民進黨立委羅致政今天提議，或許能將監察院併進來；立法院秘書長林志嘉說，也有諮詢委員有這樣的構想，這是可以提案的方向，都可以討論。

立法院司法及法制委員會今天審查111年度中央政府總預算案關於立法院主管收支部分。羅致政質詢時指出，立法院長游錫堃接受媒體訪問提到，關於國會遷建或改建，立法院已成立未來國會願景規劃諮詢委員會，希望2023年6月前提出方案供立委參考，再做討論與決定。

林志嘉說，目前立委所提的國會遷建方案共有7案，地點包括台北、台中等地，諮詢委員會會提出建議案給立委參考，立法院也會成立遷建委員會，邀請朝野立委參加，討論遷建地點與預算等，最後再交給院會作成決議。

羅致政表示，諮詢委員會有提到遷建的相關原則，包括要具備集遊、陳抗的方便性及可及性，也要有全國最高民主殿堂的象徵意義等，但是否也應考慮與行政院間的運作與互動關係。

林志嘉說，當然要，希望大家一起討論。

關於國會遷建地點，羅致政說，他的第一方案是中正紀念堂，但「如果把監察院吃進來好不好」，把監察院併進來，屆時如果有必要，也可以把青島東路封起來，成為整個院區。

林志嘉指出，這個想法是一個可以提案的方向，也有諮詢委員有這樣的構想，但這不是遷建，而是原地擴大重建。羅致政回應，那他就來提案。（編輯：謝佳珍）1101227