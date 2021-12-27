藍批交通部狀況多要王國材下台 綠指政院會做評斷

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（中央社記者王承中、王揚宇台北27日電）國民黨團總召費鴻泰今天表示，交通部長王國材上任半年來，台鐵、港務公司狀況不斷，顯示王國材能力不足，應在本會期結束後辭職下台。民進黨團書記長蔡適應指出，行政院會做綜合評斷。

國民黨立法院黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍今天在立法院召開「交通部狀況連連，王國材還賴著不走」記者會指出，除台鐵、港務公司出包不斷，觀光局濫編宣傳預算等，顯示王國材根本管不好交通部所屬業務，呼籲王國材知所進退，在本會期結束後辭職下台。

費鴻泰表示，交通部現階段最重要的課題在於台鐵改革，但王國財上任半年多以來，台鐵依舊出包不斷，現在又發生貨櫃船撞上台中港碼頭事故。交通部所屬的台鐵、港務公司、公路總局狀況不斷，王國材能力不足、監督嚴重失誤，在本會期結束後應當下台，蔡政府須找有能力的人擔任。

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陳玉珍指出，王國材擔任交通部長已經超過半年多，外界只看見交通部業務出包不斷，仍舊「今日公祭、明日忘記」，鐵路做不好，港務也狀況連連。另外，在國際間國境依然嚴守，觀光局卻在基金裡編列新台幣25.5億元宣傳費用，所謂何來？國民黨團要求觀光局清楚說明，交通部也必須說明，鐵路、港務發生這麼多事故、事件，原因為何，如何解決、改進。

對此，民進黨立法院黨團書記長蔡適應受訪說，政務官的任免，由行政院長決定。相信行政院長會就部長在各方面，做一個綜合評斷。（編輯：黃國倫）1101227