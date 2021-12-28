朱立倫訪美時程 黃介正：農曆年後隨時有可能

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（中央社記者鍾佑貞台北28日電）國民黨國際事務部主任黃介正今天表示，國民黨駐美代表處將很快開始運作；國民黨主席朱立倫農曆年後隨時有可能訪美。此外，對日關係是國民黨的重點工作之一，如有機會，可能是安排出訪的首站。

國民黨國際事務部上午舉行年終中外記者會，黃介正於會中做上述表示。人在紐約的國際部副主任黃裕鈞則連線補充，他11月31日赴洛杉磯拜會前駐美代表袁健生，討論許多籌備事宜。12月2日抵華府後馬上展開工作，美方給了許多空間及方便，加上僑界團結一致推動在美業務，一切進度超前。

黃裕鈞指出，台灣議題是美國政府及國會非常關注及討論的焦點，美國主流兩家智庫，已邀請國民黨參與閉門及公開的座談。美方也有聲音認為，台灣民主要健康發展，需要一個強而有力的在野黨。

他說，未來一年，國民黨有非常多的計畫，讓美方了解台灣民主可以持續深化。

媒體關切國民黨主席朱立倫及黨內高層訪美時程，黃介正於會中及會後接受聯訪時表示，朱立倫應該是農曆過年後訪美，「農曆年後隨時都有可能」。此外，國民黨訪美團將以議題為單位，以台美關係、軍事安全、經貿交流或科技等分主題出團。

他也說，國民黨國際部也有高度意願與訪台的來賓溝通，政府勿以疫情或訪團行程滿檔為由，阻止國民黨對外接觸的管道。

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國民黨對日關係方面，黃介正表示，朱立倫已與日本駐台代表泉裕泰見面外，日本台灣交流協會與國民黨國際部及黨內其他單位「都有交叉綿密的會面」，就許多議題舉行實體座談。

他也透露，對日工作是國民黨的重點之一，國民黨黨中央、立院黨團及智庫已組成聯席討論小組，積極討論福島五縣食品議題。「日本離我們很近，很可能是我們安排出訪的第一站」。國民黨也願意與日本國會及政要溝通，並已規劃相關議程。（編輯：黃國倫）1101228