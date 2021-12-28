交通部：台鐵轉型條例與工會多次溝通 下會期送立院

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（中央社記者陳俊華台北28日電）監察院今天巡察行政院。監委王麗珍關注台鐵安全管理與組職改造議題；交通部長王國材說，已研擬「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」，已多次與工會溝通，預計下會期送立法院審議。

監察院110年巡察行政院會議上午在行政院展開，由監察院長陳菊帶隊巡察，監委將針對不同議題提出詢問，並列管追蹤，會議預計持續至傍晚。

監察院透過新聞稿指出，監察委員王麗珍代表監察院交通及採購委員會，以「台鐵安全管理、採購營運與組織改造之檢討」為題發言。王麗珍說，近10年監察院提出與台鐵局有關的調查報告多達36案，共糾正台鐵局14次，存有內部管理失當與組織失靈等結構性問題。

王麗珍說，台鐵局100年到109年度發生職災事件高達318件，共造成11人死亡，顯示台鐵局未落實執行職業安全管理；台鐵105年到110年度，已發生23次鋼軌斷裂事件，顯示台鐵局軌道巡查未能發揮巡檢效益。

王麗珍指出，台鐵局規劃在沿線建置26處落石告警系統，至今建置進度落後；台鐵局108年已知列管疑似不穩定徵兆的B級邊坡計28處，截至10月止，只有9處完成改善工程，執行成效待加強。

王麗珍表示，從101年1月到110年10月，台鐵累計各類行車事故高達6123件，共造成433人死亡、816人輕重傷，沒有顯著下降，凸顯台鐵行車事故頻繁發生，未能澈底落實改善。

另外，王麗珍指出，台鐵局109年度淨損高達新台幣67.40億元，負債總額決算數4089.76億元，負債占資產比率將近5成；營運虧損部分來自服務性路線與小站虧損、負擔法定優待票差額、票價未能因應市場機制彈性調整，及舊制退休金仍由台鐵局自行負擔等。

王麗珍表示，台鐵局109年度員工年資未滿5年者約5500人，新進人員占總員工數1/3以上，且半數以上員工年資未滿10年；而工作年資15年以上未滿25年的中階主力約2046人，人力結構呈現M型化，顯示台鐵局多數員工年資偏低，專業技術與維修經驗難以延續傳承。

王國材說，台鐵B級邊坡26處改善工程，預計111年全部完成改善，並辦理鐵路檢查員招考作業，維護鐵道安全；交通部將從111年起，編列預算57.8億元補助台鐵局，督促台鐵局穩固一般資產活化收入，加強附業營運，以減緩債務累積。

王國材表示，交通部已研擬「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」，多次與台鐵工會、員工就台鐵轉型改革議題進行溝通，將持續會商有關機關共同研議推動台鐵組織改革事宜，預計下會期送立法院審議。

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行政院長蘇貞昌說，已指示以「安全、安定、轉型」等方針進行台鐵改革，現階段以全面提升台鐵安全為首要工作，並在台鐵財務正常化及員工薪資與福利予以保障下，推動台鐵企業化轉型。

蘇貞昌表示，為使推動台鐵改革所涉相關法案修正及訂定作業順利進行，行政院已責成交通部會商相關部會，研議台鐵最適經營模式，期盼達財務永續目標，並務必積極與工會做好溝通，以獲共識與支持。（編輯：黃國倫）1101228