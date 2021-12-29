柯建銘拋縣市改制3大修法 要朱立倫接招

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（中央社記者溫貴香、王揚宇台北29日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，國民黨主席朱立倫拋竹竹苗科技都是「鬼扯、騙局」，地制法、財劃法、行政區劃法要怎麼修，請朱立倫公開說明，朝野好好溝通、攜手合作，絕對能如期完成修法。

民進黨立法院黨團上午在立法院召開「團結挺靜儀，正義一定贏」記者會，聲援民進黨台中市第2選區立委補選參選人林靜儀。

柯建銘在立法院議場前受訪，談到國民黨推竹竹苗合併升格時表示，國民黨多年來從沒提出相關想法與訴求，為了反對新竹縣市合併升格，怕新竹市長林智堅參選升格後的大新竹市長，就說是「因人設市」，所有壞話罵盡。

他說，林智堅不選大新竹市長了，朝野應回歸理性好好討論地方制度法修法，只有一字之差，「要」與「不要」的問題，為什麼朱立倫說要再等5年、到2026年竹竹苗合併升格；因為國民黨內部樁腳問題、內部已經炸鍋，所以才推竹竹苗科技都。

朱立倫主張將苗栗併入，柯建銘說，扯苗栗就是為了弄一個更大的阻礙，假裝支持其實是反對，從頭到尾都是騙局。

柯建銘說，假如朝野有心合作，只有一個條文而已，林智堅已宣布不參選大新竹市長，國民黨心頭大患已經除掉，現在請好好面對地方制度法、財政收支劃分法修法與行政區劃法立法問題。

朱立倫提及財劃法修法已延宕20年，民進黨為何不號召朝野好好修法，柯建銘說，朱立倫過去當新北市長的時候怎麼都不吭聲，到底要修第幾條條文，請朱立倫說明，哪些程序有困難請大家好好面對、溝通，朝野攜手合作絕對能夠如期完成修法。

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地制法修法是否排入明年1月立法院臨時會議程，柯建銘說，再過幾天就會清楚，黨內還要再討論。至於彰化縣已提出改制升格計畫，柯建銘說，那是行政院的事情，彰化縣要升格，沒有修地制法也不可行。

現行地方制度法第4條第1項條文規定，人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。柯建銘所提修法版本，將「且」改為「或」，已交付立法院內政、司法及法制委員會審查。（編輯：謝佳珍）1101229