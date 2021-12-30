回顧展望兩岸關係 陸委會：盼對岸務實省思

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（中央社記者翟思嘉台北30日電）2021年將近尾聲，陸委會今天表示，一年來台灣與國際都對中國積極對外擴張表達了關切與質疑，籲對岸對台工作應該認真省思、正確判斷情勢發展，如此才能有效改善兩岸關係。

大陸委員會副主任委員邱垂正今天在例行記者會上表示，近一年來，中共積極對外擴張，引發區域緊張；對台則外交打壓、軍事威脅，以及實行各種統戰分化作為，國際社會及台灣民意都已表達了嚴正關切與質疑。

邱垂正說，政府認為，對岸對台工作應該認真省思，以及正確判斷情勢發展，如此才能有效改善兩岸關係。

中國大陸國台辦29日表示，明年台海局勢會進一步複雜嚴峻，不排除大陸與「民進黨當局謀獨挑釁」和「外部勢力插手干預」的鬥爭「可能更尖銳、更激烈」。

對此，邱垂正說，5年多來，面對中共對台威脅以及空前的不友善，政府的兩岸政策始終一貫，維持不挑釁、不冒進，致力維護台海及區域和平穩定，堅定捍衛國家主權及民主自由。展望新的一年，政府仍將依循既有的政策處理兩岸事務。

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他說，政府將務實維護正常有續交流管理，呼籲北京當局務實面對蔡總統提出的「和平、對等、民主、對話」的兩岸互動關鍵，及正視我方「四個堅持」的堅定底線。

邱垂正指出，台灣會堅持自由民主憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯與併吞，堅持中華民國台灣前途必須依循全體台灣人民意志。希望對岸務實調整對台負面思維與作為，兩岸關係才有可能良性互動發展。（編輯：繆宗翰）1101230