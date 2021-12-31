高嘉瑜南下台中輔選 陪林靜儀沙鹿掃街

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中31日電）立委高嘉瑜今天南下台中，陪民進黨台中市第2選區立委補選候選人林靜儀到沙鹿市場掃街拜票，沿途民眾為2人加油打氣，還送上擁抱。林靜儀說，很開心可以深入地方傾聽心聲。

今天是連假第1天，林靜儀由高嘉瑜、台中市議員楊典忠陪同，到沙鹿中山路傳統市場掃街拜票，沿途受到民眾熱情歡迎，高嘉瑜不時比出「4」號手勢，拜託大家在111年1月9日投票支持林靜儀。

林靜儀接受媒體聯訪時指出，這段期間除了展現自己對地方建設的計畫與想法，也希望符合民眾希望看到本人握手的期望，她也很開心可以深入地方跟選民握手互動，更貼近民眾及傾聽民眾心聲。

對於國民黨台中市第2選區候選人顏寬恒位於沙鹿的豪宅莊園，林靜儀表示，應該請顏家跟台中市政府站出來說清楚，只要半小時就可以說清楚的事，但到現在都不說清楚，還要大家不要看電視，也不要討論，讓大家一直追查，難道是心裡有鬼或是房子有太多的問題？

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林靜儀指出，她跟顏寬恒都擔任過立法院第9屆立委，任內的表現可以請大家去檢視，她相信自己更適任立法委員，而且也比對手更認真努力、更確定她絕對沒有圖利自己家族的任何行為。

林靜儀今天還公布「自由的花」競選主題曲MV，她表示，感謝「農村武裝青年」提供這首歌，希望台灣本土力量能夠好好扎根，開出更多的花，也希望透過這次補選，可以在第2選區開出自由的花。（編輯：郭諭儒）1101231