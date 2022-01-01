外交部首辦跨年活動 印太國家駐台官員欣賞101煙火秀

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外交部政務次長田中光（中）與出席晚會的駐台使節、代表及官員一同參與外交部新年跨年晚會，迎接2022年。（外交部提供）中央社記者王慶剛傳真 111年1月1日

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（中央社記者王慶剛台北1日電）外交部昨天首度在「外交及國際事務學院」舉辦新年跨年晚會，邀請印太國家駐台使節、代表及官員參加，欣賞台北101大樓跨年燈光煙火表演，慶祝2022年的到來。

外交部今天透過新聞稿表示，與會代表有11國的駐台使節、代表及官員出席，包括吐瓦魯大使涂莉梅（Limasene Teatu）、馬紹爾群島大使艾芮瓊（Neijon Rema Edwards）、新加坡代表葉偉傑、印尼代表章溥帝（Budi Santoso）、巴布亞紐幾內亞代表康德銘（Tommy Kambu Kunji）、越南代表武進勇（Vu Tien Dung）及印度副代表崔柏尚（Prasant Tripathi），諾魯駐台大使館、日本、韓國、泰國駐台代表機構也派官員與會。

外交部指出，晚會由外交部政務次長田中光主持，他致詞感謝印太國家在國際場域給予台灣的支持與協助，並表示，疫情雖帶給世人許多苦難，但也看到人與人互助的友誼與善的循環，希望新的一年，疫情早日結束，讓生活恢復正常，增進與各國實際交流。

外交部也說，出席晚會的駐台使節與代表發言時，感謝台灣協助對抗疫情，也期盼新的一年，各國與台灣的關係更緊密，一起積極樂觀邁向2022年。（編輯：郭無患）1110101