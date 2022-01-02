體育班、校隊性平通報比率低 監察院憂有黑數

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（中央社記者賴于榛台北2日電）針對體育班、體育校隊性平事件頻傳，監察院日前通過調查報告，擔憂體育班、體育校隊通報案件僅占全國1.06%，恐有黑數存在，要求教育部應確實掌握，並研議對策、檢討改進。

此案的調查起源之一，是民國107年間爆發的高雄梁姓金牌體操教練長期性侵女學生一事，雖經檢方介入調查，但多數犯罪已過舊法10年追訴期，直到110年3月才認定合併判6年10個月徒刑，且可上訴。

為杜絕憾事再次發生，監察委員范巽綠、蕭自佑、趙永清深入調查，全國體育班及運動隊伍的合理訓練及監督管理機制，有否加強教練、導師、家長及學生對性平及身體界線的認知，並設立保護專線、完善保護機制，監察院去年12月通過調查報告，促請教育部研議對策、檢討改進。

調查報告顯示，103年至110年間，全台高中職以下各級學校經通報性平事件總通報件數為5萬1304件；其中通報案件最多者為「生對生」，計4萬6913件，次多為「師對生」，計2949件，另外尚有學生對老師、職員工對學生、學生對職員工性平通報事件。。

在這些通報之中，高級中等以下學校體育班、校隊經通報性平事件則為548件，占總通報件數的1.06%。

調查報告指出，體育班發生性平案件數並未高於其他班別，但教育部卻無法掌握體育校隊的總學生數，導致無法得知性平事件的比率。

監委表示，體育班與體育校隊的性平事件通報恐有黑數，諮詢專家學者後，獲得幾項可能原因，包含「體育班學生怕通報之後會面臨退隊或被同儕排擠」、「在教練的權威、學長制下，學生通常會不知所措」。

專家學者表示，「曾經輔導過一位大學生，他高中時被猥褻，但是怕通報後會影響其運動成績及升學管道，所以到大學之後才通報，然而該名學生已承受多年之身心壓力」。

監委認為，專家學者等語，可見教育部提供的通報案件占比，僅為高級中等以下學校體育專長學生發生性平事件的冰山一角，教育部應確實掌握體育專長學生的性平事件通報案件，並予以正視。

另外，此調查報告也揭露國立台東大學附屬體育高級中學（含國中部）性平事件頻繁，近5年共發生81件通報案件，其中學生對學生達76件。

學校代表向監委表示，該校住宿學生年齡層橫跨國一至高三，且初離開原生家庭，有情感上的需求，造成性平案件一再發生。

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調查報告指出，此校學生住宿達8成，假日學生每週都有留宿訓練的問題，宿舍管理人角色相當重要，但目前依規定只能聘任兩名宿舍管理員，建議多提供學校宿舍管理員人力，不僅能針對留宿學生規劃住宿學業自主學習計畫，或許也可降低住宿時發生性平事件。

報告說，國立台東大學附屬體育高級中學目前是唯一一所國立體育單類科完全中學，培育許多優秀運動競技人才，但性平案件層出不窮，教育部允宜予以重視。（編輯：蘇志宗）1110102