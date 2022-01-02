國防院：派觀察員參與環太軍演 機率高於實際演訓

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（中央社記者游凱翔台北2日電）國防部智庫、國防安全研究院表示，台灣參與2022環太平洋軍演有3種方式；其中派遣現役軍官、文職的觀察員，比實際參與演訓可能性較高，藉此了解流程及內容，有助國軍未來在漢光演習設計戰場想定內容。

美國參議院去年12月15日通過2022年國防授權法案，法案建議美國防部邀請台灣參與2022年環太平洋軍事演習（2022 RIMPAC），外界關注國軍這次是否受邀，或以何種方式參與。

國防安全研究院發布最新一期「國防安全即時評析」，國家安全研究所駐研學官劉穎傑，以「台灣宜主動參與2022環太軍演的準備」為題撰文分析台灣可能參演的方式。

劉穎傑指出，國際或聯盟國家的聯合作戰，目的在透過指管通情共同作戰概念、武器平台的相互操作及採取一致性作戰行動贏得作戰勝利；因此參與國際聯合軍演的事前準備工作極為重要，根據美台合作框架及兩岸情勢，未來台灣可能參演的方式可概分「派遣觀察員」、「參與印太司令部印太區域情勢兵棋推演」及「派遣小規模實兵隨同參演或異地同時配合演習」3種方式。

「派遣觀察員」部分，劉穎傑表示，派現役軍官、國防部文職人員登艦，並了解演習科目流程及內容，將有助國軍未來在漢光演習設計戰場想定內容，具有極大幫助與意義。

「參與印太司令部印太區域情勢兵棋推演」部分，劉穎傑指出，國軍在教戰總提到「戰場狀況，瞬息萬變」，兵推並不是要找出贏得戰爭方案，而是訓練參與國軍事決策者，在最壞狀況及想定下，考驗在極大壓力決策時是否犯錯，或找出決策死角和盲點。

因此，兵推的重點是「找出問題」，而不是提出解決方法，避免重蹈覆轍才是兵棋推演最主要的目的。台灣如能參與兵推，對於建構準同盟作戰的共同圖像釐清功能與角色非常重要。

「派遣小規模實兵隨同參演或異地同時配合演習」部分，劉穎傑表示，演習重點在執行任務的分工與整合，在各作戰部隊之間進行協調，以確保盟軍的下達命令時能夠確實執行，以達成作戰任務。

例如，派遣海巡、陸戰隊或其他方式參演，同時可利用參與多國聯合軍演的模式，吸收先進國家的優點，進一步提升作戰準則，精進國軍有形戰力。

劉穎傑表示，演習重點在於執行任務的分工與整合，在各作戰部隊間進行協調，以確保盟軍、國軍的戰備能力對現今台海情勢發展極為重要。

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但受美國「一個中國」政策的限制，現階段「派遣觀察員參與環太兵棋」機會，比「派遣小規模實兵參演」的可能性為高。前者對於台灣同盟作戰的訓練有所助益，後者雖能實質參與，但較敏感易衍生中共抗議事件。

劉穎傑指出，台灣若能以類似方式參與2022環太平洋軍演，無非是台美安全合作里程碑，且美方希望提高第一島鏈作戰及與參演各國聯合作戰的能力，強化參與國之間的安全合作關係，若能參加系列活動，包括加強海上安全、非傳統安全威脅反制，甚至海巡、國民兵等合作，更能突顯台灣在美國印太戰略不可或缺角色。（編輯：蘇志宗）1110102