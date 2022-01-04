罷昶團體：林昶佐罷免案議題近期熱度提高

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（中央社記者劉建邦台北4日電）無黨籍立法委員林昶佐罷免案9日將投票。罷昶總部發言人高毓安今天接受廣播時說，罷免案議題近期熱度有提高。

台北市第5選區（中正、萬華）立法委員林昶佐罷免案1月9日將進行投票。

罷昶總部「清林散昶」發言人高毓安今天接受廣播節目「千秋萬事」訪問時說，對近期罷免案熱度有提高感到意外，因被罷免的政治人物都希望讓選情冷卻，但林昶佐近期卻找政黨好友掃街拜票，勇於提高選舉熱度，卻不願回應公民團體提出的3項質疑。

他表示，公民團體提出3項質疑包含，沒有在地建設、未反駁萬華被稱為疫情破口、公投案立場與當地投票結果相反，這些質疑未涉及意識形態和人身攻擊，希望林昶佐回應。

高毓安說，近期很多政治人物替林昶佐站台，代表林昶佐具有好人緣，但罷免案是要讓中正萬華區選民知道需要什麼樣的民意代表，而非要找好人緣立委。

他說，公民團體資源有限，罷免案最後一週有獲取相關資源，近期已開始車隊掃街，將在西門町紅樓廣場舉辦選前之夜，內容以回顧萬華區在面對去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴峻時刻，至於出席活動的政治領袖仍在接觸、聯繫。

高毓安補充，公民團體對罷免案後續補選議題從沒討論且未涉入。（編輯：李亨山）1110104