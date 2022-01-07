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陳世凱憶9年前補選穿防彈背心 籲投票挺林靜儀

2022/1/7 10:41（1/7 11:00 更新）
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（中央社記者蘇木春台中7日電）民主進步黨籍台中市議員陳世凱曝光9年前，與前立委顏寬恒競逐立法委員補選時，被警方要求穿防彈背心照片，呼籲選民9日台中第2選舉區立委補選一定要出來投給候選人林靜儀。

民國102年前立委顏清標被控違反貪污治罪條例，遭最高法院宣告褫奪公權，喪失立委資格，立委補選由顏清標兒子顏寬恒出征，民進黨派陳世凱參戰，補選結果由顏寬恒勝出。

陳世凱在社群網站臉書（Facebook）發出當年穿防彈背心跑行程照表示，補選2週前，突然收到內政部警政署提供的防彈背心，要求他掃街及車隊遊行時須時刻穿著。

他說，拍這張照片是讓天天為他提心吊膽的爸媽知道，警方已加強「安全防護」，希望他們稍稍放心。

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陳世凱表示，為徹底改變中2選區「政治文化」，也為不再有人須穿防彈背心才能選舉，9年來無論他參選，或反罷免、補選，在每場對抗顏家戰役中，「我跟我的團隊同仁總是奮力戰鬥，絕不退縮。」

他呼籲9日中2選區補選最終戰，同黨林靜儀能贏，就能看見「改變的希望」。如果無法如願，「我們的家鄉將永遠被視為顏家的地盤」，請鄉親一定要出來投票。（編輯：李明宗）1110107

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