舊金山駐處聯手警局拍影片：報案講中文嘛ㄟ通

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（中央社台北8日電）「物品隨身、勿留車上」、「先背包包、再穿外套」。駐舊金山辦事處今天推出與舊金山市警局合作拍攝的3支影片，提醒遊客安全之道，尤其在當地打電話報警，「講中文嘛ㄟ通」。

「請不要把您的東西放在車子上，讓別人看得到、有得拿。」

「外出時，先背上包包、卡住，再穿外套…小心陌生人在你旁邊，如果您認為他們可能會想偷東西，請您走往人多的地方，撥打911。」

上述是舊金山市警局女警員宗士雯在影片中對旅外人士的安全提醒。她用中文解說，歡迎人們到舊金山旅遊，並現身說法在舊金山走跳的實用自保之道。

她說，在舊金山撥打911報案，若不會講英文，只需說出譯為「國語」的英文單字Mandarin，即能讓接線生轉接會說中文的人。

在美國，不論報警或向消防隊報案、急難就醫等都是打911，與台灣民眾在火災、急難救助發生時的報案專線119，數字剛好完全倒過來。

正當近期舊金山搶劫與治安犯罪案件增多，舊金山市政府大幅加強見警率，市區到處可見舊金山警察的身影，標記著舊金山警局（SFPD）的警車停靠重要街邊，以加強維護當地民眾安全。

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駐舊金山台北經濟文化辦事處進一步與舊金山警察局合作，在今天發表中文、英文、粵語3支短影片，以此提醒來訪遊客與當地台僑提高警覺，做好準備以防被劫財，才能「快樂出門、平安回家」。

由於許多旅客或台僑到辦事處重辦護照的原因之一，正是因為車窗遭砸破而遺失重要文件及財物，而「物品隨身、勿留車上」的安全小撇步，適用所有在大城市旅行與生活的人。（編輯：馮昭）1110108