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林昶佐現身：罷免案未過關 中正萬華守住了
首頁 / 政治

柯媽媽遇顏寬恒遭指布局選舉 柯文哲：沒那麼權謀

2022/1/9 15:23（1/9 17:19 更新）
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（中央社記者游凱翔台北9日電）台北市長柯文哲母親「巧遇」國民黨籍台中立委補選候選人顏寬恒，被解讀民眾黨在中部插旗、布局選舉。柯文哲今回應，沒那麼權謀，他覺得這還好，也跟母親說拜拜就拜拜，不要到處亂吃飯，但媽媽就是這樣。

台中市第二選區立委補選、台北市第五選區無黨籍立委林昶佐罷免案今天投票。

台北市長柯文哲下午出席民眾黨員代表大會前，媒體詢問對於今天的投票有什麼看法。柯文哲指出，這是民主政治、民意的表現，不管結果怎麼樣他都表達尊重，「我沒有特別意見」。

媒體追問，台灣近期不斷的罷免、投票，是否會認為浪費資源並有修改選罷法的必要。柯文哲笑說，選罷法的門檻降低當時是民進黨修的，修得讓大家疲於奔命，但他認為，這個事件過後，可以再想一下要怎麼做比較好，法不是不能改，但重點在於讓整個民主制度更穩定。

至於是否主張修法，柯文哲認為「可以再討論」，因為正常情況下，選罷法規定超過25%投票率門檻不是這麼容易，但如果仇恨動員就有可能。

針對林昶佐罷免案，媒體詢問，當初曾嗆林昶佐的環南市場自治會長林勝東，現在反而出面支持，是否會成為影響投票的關鍵。柯文哲說，他沒什麼特別意見，因為人活在這個世界上不是只有政黨，還是有朋友、各種關係等，他對於每個人的選擇都表達尊重。

由於柯文哲的母親何瑞英日前到台中市沙鹿玉皇殿參拜巧遇顏寬恒，媒體詢問是否代表民眾黨想在中部插旗，布局未來選舉。

柯文哲認為，「我們沒有那麼權謀，這我覺得還好啦，我跟媽媽說拜拜就拜拜，不要到處亂吃飯，媽媽就是這樣，人家提供車子她就去」。

另外，柯文哲強調，如果民眾黨在這次罷免案中有候選人，他就會支持，沒有則保持中立，但不代表他們不能評論任一個候選人，還是有評論的權利。（編輯：楊凱翔）1110109

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