紐西蘭駐台代表履新 毛利語加中文向大家拜早年

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（中央社記者鍾佑貞台北10日電）紐西蘭商工辦事處新任代表馬嘉博1月履新，他今天特地以毛利語及中文向台灣朋友拜早年，期盼雙邊在疫情之下，更努力合作保持友誼。馬嘉博也向在台紐西蘭人傳遞家鄉溫暖的祝福。

紐西蘭商工辦事處臉書上午發布馬嘉博（Mark Pearson）的問候短片。他表示，很高興來到這座充滿活力的城市，並提到自己與台灣的淵源，包括曾多次訪台以及在台有許多老朋友等。馬嘉博祝福大家身體健康，萬事如意。

馬嘉博說，每次訪台都感受到大家的熱情招待，他也很喜歡台灣美食及文化，很高興有機會擔任新職，在台灣生活及工作。

他以中文表示，很期待認識在台灣的朋友，「其中也有很多老朋友，一直很努力在加強台灣和紐西蘭之間的聯繫」。問候台灣朋友之際，馬嘉博另以毛利文向在台灣的紐西蘭人打招呼，希望帶給他們來自家鄉的溫暖祝福。

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紐西蘭商工辦事處日前發布新聞稿指出，馬嘉博接任駐台代表前，擔任亞太經濟合作會議（APEC）紐西蘭方的「商業夥伴關係」首席顧問，與商界、學術界及年輕世代等互動密切。

馬嘉博通日語及韓語，能閱讀中文，他曾兩度派駐日本東京，也曾派駐韓國首爾，在日韓兩地都擔任副大使。馬嘉博過去在APEC、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）及東亞高峰會（East Asia Summit）等與東協相關的組織及會議中，負責處理區域經濟及政治議題。（編輯：郭無患）1110110