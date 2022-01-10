海空戰力提升特別預算 立院朝野協商刪減3.1億

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（中央社記者范正祥台北10日電）立法院長游錫堃今天邀集朝野黨團，協商規模新台幣2372億6999萬7000元的「中央政府海空戰力提升採購特別預算案」，達成共識將採購作業費刪減1000萬元、武器裝備費刪減3億元，預計明天院會完成三讀。

立法院院會於去年11月23日三讀通過海空戰力提升計畫採購特別條例，明定8項採購項目，所需經費上限為2400億元。行政院院會在去年11月25日通過中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案（111年度至115年度），編列2372億6999萬7000元用於採購反艦、防空、反制三大面向軍購計畫，函請立法院審議。

立法院財政、外交及國防委員會聯席會議去年12月8日初審通過本案，由於朝野立委在諸多預算提案中對於刪減、凍結數無法達成共識，全案保留送朝野協商。

游錫堃今天下午召集朝野黨團協商，研商海空戰力提升採購特別預算案，歷經兩個多小時討論，處理173項提案。游錫堃宣讀協商通過內容，含通案決議採購作業費刪減1000萬元（科目及分配年度均自行調整）、武器裝備費刪減3億元（科目及分配年度均自行調整），還有高效能艦艇標餘款不得流用，以及每年度至立法院相關委員會進行執行報告（至少1年1次）。本案定於明天院會進行處理。

各黨派立委今天在黨團協商過程中，均表示支持強化國防。國民黨團協商代表之一、立委江啟臣表示，應讓海空戰力提升採購特別預算可以支用，但又可以得到監督，所有納稅人也希望這特別預算是花在必要上，能夠真正提升國防戰力。

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對於在野黨立委關切監督海空戰力提升採購特別預算，避免發生弊端，民進黨團總召柯建銘說，「我們很樂於看到監督」，不只在野黨監督，執政黨也會監督。

列席立法院朝野黨團協商的國防部長邱國正回應，對於黨團協商決定採購作業費刪減1000萬元、武器裝備費刪減3億元，科目自行調整，他沒有意見，絕對尊重立法院的指導。他說，立委發言關切監督問題，每年至少1次到立法院相關委員會進行執行報告，絕對沒有問題，會做好管控不讓弊端發生。（編輯：林興盟）1110110