黃珊珊是否入民眾黨 柯文哲：選市長未必要黨籍

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（中央社記者郭建伸台北11日電）外界關注台北市副市長黃珊珊年底參選台北市長是否披民眾黨戰袍。民眾黨主席、台北市長柯文哲今天表示，他不覺得選市長一定要涉及黨籍問題，如許多亞洲都市市長都去政黨化，而黃珊珊至今沒用到黨內資源。

台灣民眾黨立法院黨團今天舉行「永續台灣經濟」論壇，邀請學者專家討論淨零碳排、供電議題，柯文哲在會前接受媒體訪問。

媒體詢問，日前傳出民眾黨員、台北市新營里里長何國榮寫親筆信給柯文哲，質疑議員初選不公希望採全民調。

柯文哲表示，每個地方各自有其規則，如果（參選人）很接近，還是採全民調，但若內部認為（參選人）差很多，就不必全民調。

媒體詢問，民眾黨內質疑，若黃珊珊未入民眾黨卻參選台北市長，屆時使用黨內資源恐是問題。

柯文哲表示，市長跟總統、立委的層面不同，市長仍注重每天的民生生活，他不覺得選市長一定要涉及黨籍問題，如大阪、東京、首爾的市長都有去政黨化現象，且事實上黃珊珊至今沒用到民眾黨資源。

媒體追問，是否擔憂黃珊珊沒入民眾黨，屆時參選台北市長將引發內部矛盾。

柯文哲說，很多事情遇到再講，但須尊重每個人意見，選舉時候選人仍是最重要因素。

媒體追問，民眾黨在台北市士林北投選區是否確定提名2席議員參選人。柯文哲表示，台北市黨部主委林國成有說希望給予「1至2席」的彈性，他認為打仗是勝選為主，但也需給前線指揮官最大彈性。

媒體追問，外界質疑若開放至2席議員參選人的話，是否前面的流程白玩了。柯文哲說，1席跟2席各自有其選法，應照規矩走。

此外，談及論壇的永續經濟議題，柯文哲表示，台北市府今年有兩個重點，其中一個是城市數位轉型，另一個是台北市2050年淨零碳排路徑。

柯文哲表示，民進黨的能源政策只寫到2025年，但現在沒有民進黨的官員敢保證2025年再生能源可達到20%，如果做不到，該如修改政策仍須明講。

柯文哲表示，聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）後，碳關稅的概念勢在必行，企業因應淨零碳排政策跑得很快，如台積電積極收購綠電、加入RE100的倡議活動，但台灣還有很多中小企業，政府仍需協助。

柯文哲表示，中央政府還沒有明確路徑前，台北市府已開始在做，盼今天民眾黨舉行論壇，社會各界能注意這議題。（編輯：林興盟）1110111