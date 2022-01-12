第3劑疫苗施打 民眾黨團籲：一線防疫人員優先

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民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（左2）、副總召高虹安（左3）、幹事長蔡壁如（左1）及立委張其祿（左4）12日召開記者會，呼籲政府通盤檢討邊境防疫管制措施，並儘速且優先為第一線防疫人員造冊接種第3劑疫苗。中央社記者鄭傑文攝 111年1月12日

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（中央社記者范正祥台北12日電）台灣本土疫情升溫，民眾黨立法院黨團今天呼籲政府，通盤檢討邊境管制措施，並儘速且優先為第一線防疫人員造冊接種第3劑疫苗。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒肆虐全球，民眾黨立法院黨團召開記者會，總召邱臣遠、副總召高虹安、幹事長蔡壁如及立委張其祿出席，提醒政府面對春節返鄉潮，防疫應超前部署。

高虹安指出，截至11日為止，醫事、防疫人員、高接觸第一線工作者總計已有122萬餘人接種第1劑疫苗、103萬餘人施打第2劑，接種第3劑追加劑僅有22萬餘人。

高虹安建議，防範變種病毒，必須採取更有效應對策略，應主動針對機場、醫院、防疫旅館人員造冊施打，將資源用在最受染疫威脅的工作人員身上，等到一線工作者第3劑接種率提高，再開放其他民眾施打，否則會造成全民瘋搶疫苗情況。

蔡壁如表示，魔鬼藏在細節裡，許多小地方不可疏忽，包括有些防疫旅館可能存在動線規劃、缺乏健康紀錄、空調功能不佳等問題。

另外，蔡壁如說，目前全台的防疫旅館擁有3.17萬房，令人擔心恐怕不足以容納春節約4萬人的返鄉量能，呼籲政府加速盤點所有防疫旅館現況，嚴格把關、監督改進，確保台灣有能力抵抗變種病毒入侵。

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張其祿提醒，政府不僅要解決新冠肺炎的擴散問題，也要同時加強其他流行性疾病的群體免疫力，例如擴大施打新冠肺炎疫苗的同時，也要評估加速流感、腸病毒疫苗的施打，才能避免新冠肺炎外其他流行性疾病因免疫負債接著爆發流行。

記者會上，民眾黨立法院黨團也呼籲，通盤檢討邊境管制措施。邱臣遠等人指出，防疫政策應秉持科學、專業、務實的態度，才能避免造成防疫破口。（編輯：康世人）1110112