強化社會安全網 蘇貞昌：成立全國精神照護指揮中心

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（中央社記者陳俊華台北13日電）為強化社會安全網，行政院長蘇貞昌今天說，中央將成立全國精神照護指揮中心，與地方24小時緊急處置機制對接。經醫師診斷認定的嚴重病人須經法院裁定後才可強制住院，改採法官保留原則。

行政院上午舉行院會，會中通過精神衛生法部分條文修正草案。行政院發言人羅秉成在院會後記者會中轉述，行政院長蘇貞昌說，這次修正是為呼應聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）及兒童權利公約（CRC）精神，保障人權，也是回應近來社會各界對鞏固社會安全網的期盼。

蘇貞昌說，經通盤檢討後，這次修法更加強調跨部門推動心理健康促進，包括精進精神疾病患者的個案管理服務、強化醫療及社區為基礎的支持與復健體系，布建地方心理衛生中心，透過修法從機構到社區、從衛生單位到跨部門轉銜都要確保不漏接。

蘇貞昌表示，前端預防與危機處理等面向，也進行全面改善，並規劃配套措施。因應這次修法，中央將成立全國精神照護指揮中心，運用新建立的跨系統風險預警平台，與地方的24小時緊急處置機制對接，形成更有效的防護。

蘇貞昌說，這次修法對強化社會安全網至為關鍵，送請立法院審議後，請衛福部積極與立法院朝野各黨團及相關團體溝通協調，早日完成修法程序。

衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中表示，這次修法有5大重點，包括強調推動心理健康促進；積極布建社區心理衛生中心、多元化社區支持資源；強化病人通報、精進前端預防及危機處理；強制住院改由法官保留原則，如果要做人身自由拘束的強制治療，須經法官審理；重視病人權益保障。

諶立中說，修法後將服務對象由「國民」擴大為「人民」，包括所有居住在台灣的民眾；將依人口數布建社區心理健康中心，主要是為了完善精神病人回歸社區的配套措施，並強化成癮個案處遇、生活重建。

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諶立中指出，針對經專科醫師診斷認定的嚴重病人，修法前如果要強制住院，是由審查會裁定，這次修法最重要的是，強制住院改採法官保留原則，由法院裁定並採參審制，包括法官、精神科醫師、病人權益促進團體等代表組成；且強制住院不得超過60天，聲請裁定次數也以一次為限。

諶立中說，修法後不是依法設立的精神照護機構，將不能提供病人安置、治療服務，避免有些單位、機構、團體以各自的理由去收治精神病人。（編輯：蘇志宗）1110113