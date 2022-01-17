地制法拚本週完成初審 時力籲勿倉促立法應等政院版

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立法院內政委員會19日排審攸關新竹縣市合併升格的地方制度法修正草案，時代力量立委陳椒華（中）、邱顯智（右2）、新竹市議員蔡惠婷（右1）、彰化縣議員參選人鄭宇焱（左2）、彰化縣鄉鎮代表參選人陳昀志（左1）等17日舉行記者會，呼籲朝野應優先處理行政區劃法草案，並等待政院版一起審查，而非倉促修法。中央社記者施宗暉攝 111年1月17日

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（中央社記者郭建伸台北17日電）立法院內政委員會19日將排審攸關新竹縣市合併升格的地方制度法修正草案。時代力量今天舉行記者會指出，不希望縣市草率合併或升格，朝野應優先處理行政區劃法草案，並等待政院版一起審查，而非倉促修法。

時代力量黨主席、立委陳椒華今天偕立委邱顯智、新竹市議員蔡惠婷、新竹縣議員連郁婷、彰化縣議員吳韋達、彰化縣議員參選人鄭宇焱、彰化縣鄉鎮代表參選人陳昀志舉行「竹竹合併與彰化升格，地方首長們準備好了沒？」記者會。

陳椒華表示，行政區劃法草案至今未在立法院三讀通過，負責任的政府應先檢討及處理台灣縣市升格與合併的問題，應先處理「行政區區劃法草案」，並檢討合併或升格後的行政區重劃問題。

陳椒華表示，不希望縣市草率合併或升格，朝野政黨應優先處理行政區劃法草案，時代力量未來也將就財政收支劃分法提出自己的草案，解決過去國民黨與民進黨輪流執政仍未處理的歷史共業。

邱顯智表示，立法院內政委員會預計19日審查地方制度法修法版本，但目前版本僅修改第4條中的1個字，民進黨團目前看來態度是打算將地制法修正草案送出委員會，並交付朝野協商，呼籲應等待政院版一起審查，而非倉促修法。

邱顯智表示，嘉義縣前縣長張花冠過去也曾在任期將屆滿時，拋出嘉義縣市合併，但當時未見民進黨立法院黨團總召柯建銘與新竹市長林智堅附和。他說，林智堅去年9月突然拋出縣市合併議題，明明執政近8年過去卻未曾提過竹竹合併，如今將卸任卻拋出議題，意圖相當明顯。

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蔡惠婷指出，縣市合併不是萬靈丹，而他們在地方目前也沒看到任何竹竹合併的計畫書，連市府升格後的人事成本都不知道，要求應先依區域計畫法成立大新竹區域建設推行委員會。

連郁婷指出，若合併成大新竹，民眾會關心市府要設立在原本的竹市還是竹北，連細節都還沒討論卻打算修法整併非常倉促；雖然林智堅宣稱大新竹合併後不參選，若地制法修法成功，歷史恐留下「林智堅條款」的名號，呼籲應審慎思考。（編輯：蘇龍麒）1110117