蘇貞昌：本土疫情雖可追蹤 農曆年前不可掉以輕心

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（中央社記者陳俊華台北17日電）行政院長蘇貞昌今天說，國內疫情傳播事件雖在可追蹤範圍內，但農曆春節將至，不可掉以輕心，賣場、觀光旅遊景點等務必做好實聯制；年前民眾有換鈔需求，將再度盤點防疫規範及作業程序。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組指出，蘇貞昌上午8時針對國內外疫情狀況，及國內疫苗接種情形等議題召開擴大防疫會議。

指揮中心表示，全球疫情受Omicron株傳播影響續創新高，鄰近的亞太多國病例也迅速增加，許多國家醫療量能因此瀕臨滿載，預期國際疫情仍會上升。本土疫情方面，機場疫情所衍生銀行、餐廳、工廠及校園傳播，造成周邊社區疫情傳播風險上升，建議除應嚴守邊境，落實檢疫作為外，需再提升疫苗覆蓋率，加強通報及採檢與病例追蹤管制，落實實聯制與高風險場域管理，並加速醫療整備。

指揮中心指出，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為80.68%、第二劑為72.27%、基礎加強劑為0.3%、追加劑為6.66%，已施打約3737萬人次；其中12歲到17歲已接種第二劑的學生，截至16日止約為82.7萬人次，年齡層戶籍人口接種率為70.6%。

指揮中心說，除地方政府或醫療院所本身的預約系統外，中央Covid-19疫苗預約系統上週已重新啟動，今天開始進行第19期的施打、明天開始第20期的預約，希望預約系統的重啟，能使施打作業更順利。

蘇貞昌表示，國門是防疫最辛苦也是最重要的地方，指揮中心日前公布並已執行的長途航班入境檢疫新制，感謝交通部民航局及機場公司全力配合，才能夠透過空間及動線的規劃，在短時間內執行各長程航班的篩檢並順利進行，請指揮中心與民航局持續精進相關作為，加速檢疫流程，以減少返鄉民眾的等待時間。

蘇貞昌指出，感謝指揮中心調度妥適，目前醫療量能及疫苗種類、數量尚屬充裕，國內疫情傳播事件目前雖在可追蹤範圍內，但農曆年節將至，絕不能掉以輕心，請民眾務必遵守防疫規範，既是保護自己也是保護家人。

蘇貞昌說，21日即將舉行的大學學測，請教育部及指揮中心密切聯繫、緊密配合，透過考場與試場的防疫與分流規劃，務必採取最高規格的防疫措施，保護考生並使其能夠順利應考。

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蘇貞昌指出，此外，包括賣場、超市、市場、觀光旅遊景點、休息站、服務區以及大眾交通工具等地點，務必要做好實聯制、體溫量測及人流進出管制，而對於類似場域的清潔消毒措施，建議採取一次性或拋棄性的清潔用品，利用資源的有效配置，減少並降低接觸風險。

蘇貞昌表示，有關近日銀行員染疫事件，除財政部已通令各公股行庫加強遵守防疫措施外，感謝金管會持續協助提升金融業從業人員的疫苗施打比率；過年期間民眾將有大量的換鈔需求，請財政部、金管會及交通部等，盤點防疫規範及作業程序，務必確實做到鈔券更換及再流通的相關清潔消毒措施，以保護臨櫃客戶及第一線員工。（編輯：蘇志宗）1110117