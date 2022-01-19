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福島食品議題 總統府：國際標準、科學證據為依據

2022/1/19 12:00
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（中央社記者葉素萍台北19日電）針對日本福島食品開放時程，總統府發言人張惇涵今天表示，政府跟日本方面、社會各界進行溝通中；經過去年1218公投後，台灣人民多數已展現台灣走向世界的決心，政府會以確保國人健康安全為原則，以國際標準、科學證據為依據面對日本食品進口議題。

有關日本福島食品開放時程表，張惇涵今天在總統府記者會上表示，政府跟日本方面、跟社會各界進行溝通中，如果有具體進度，政府相關部會也會向國人報告說明。

張惇涵強調，政府會確保讓國人享用各國沒有健康危害的食品，不過，經過去年1218公投後，台灣人民多數已展現台灣走向世界的決心，希望參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等高標準的國際經貿體制，也要讓台灣走向世界、立足世界之處。

張惇涵說，政府向來的立場都以確保國人健康安全為原則，以國際標準、科學證據為依據，面對日本食品進口的議題，以及後續的協商，也會跟社會各界進行溝通。（編輯：林淑媛）1110119

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