郝龍斌：不希望黃珊珊選台北市長 盼藍白合作

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（中央社記者陳俊華台北19日電）前台北市長郝龍斌今天說，年底台北市長選舉藍營民調最高的是國民黨立委蔣萬安，選情樂觀但辛苦；以在野黨角度當然不希望台北市副市長黃珊珊參選，且選民結構重疊，呼籲應藍白合作。

郝龍斌上午接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪。談到年底台北市長選舉，郝龍斌說，如果沒有太大變化，藍營民調最高的是蔣萬安，目前選情是樂觀但辛苦，如果民眾黨推台北市副市長黃珊珊參選，只要黃珊珊拿15%到18%，蔣萬安就非常危險。

郝龍斌表示，從國民黨跟在野黨的角度來說，當然不希望黃珊珊選；藍白選民結構有部分重疊，身為在野黨，國民黨如果能跟民眾黨合作最好，且要借鏡民進黨，在部分艱困選區只要能拉下國民黨，都可能跟其他政黨合作，所以談藍白合作，也不是只談台北市而已。

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另外，日本福島5縣食品可能解禁，有民進黨立委建議將核食改名為「福食」。郝龍斌表示，改變名稱不能改變民眾恐懼的事實、不能改變核食對民眾健康傷害的事實；他更反問，難道該把當年美國在日本廣島、長崎投下的原子彈改稱為福彈嗎？

郝龍斌說，如果改為「輻食」還比較能接受，他不是反對進口日本食品，是反對日本核災地區的食品進口，當年公投反對核災食品進口有779萬的民意，絕對是全民共識，相信反對民意仍然沒有改變，對於核災食品還是心有畏懼。（編輯：黃國倫）1110119