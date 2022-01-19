闢新道路罔顧民眾權益 監院糾正南投縣府、營建署

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（中央社記者陳俊華台北19日電）監委施錦芳、趙永清今天說，南投縣竹山鎮辦理7號道路新建工程，須拆除101棟建物，因未取得用地民眾拆遷共識，就向營建署申請補助，營建署未詳究竟核定補助，通過糾正營建署、南投縣府及竹山鎮公所。

施錦芳、趙永清今天舉行記者會。施錦芳指出，有民眾陳情，南投縣竹山鎮街尾溪仁美橋到橫街間的溪旁，48年發生八七水災後，政府鋪設12公尺寬的柏油路。但62年3月21日公告發布竹山都市計畫時，竟在舊路旁密集民宅區，再劃設新的7號道路，雖已完成徵收，但因道路開闢將大量拆遷原有建物，遭到民眾抗爭。

監委調查發現，南投縣政府未積極協助竹山鎮公所妥善處理7號道路路線變更，如果以徵收完竣的路線開闢，796公尺的道路共將拆除101棟建物，且會造成民宅只剩畸零地，住在那的幾乎都是老人、經濟狀況比較差的民眾，竹山鎮公所也沒有安置計畫。

施錦芳說，南投縣政府明知竹山都市計畫7號道路旁部分路段，早已闢有寬約12公尺的道路，還二度循都市計畫程序提案檢討變更路線；南投縣政府怠於協助竹山鎮公所妥善處理，竹山鎮公所96年再提出7號道路路線變更，卻因相同問題未解決，經內政部都委會保留至今。南投縣政府罔顧人民權益，推諉卸責、玩弄都市計畫審議程序，有違都市計畫主管機關職責，核有怠失。

施錦芳表示，竹山鎮公所明知7號道路新建工程，涉及拆除大量建物及新、舊路線意見分歧，在還沒取得用地民眾拆遷共識，就向內政部營建署申請工程補助款辦理工程發包，引發民眾抗爭。

施錦芳指出，營建署在109年審議竹山鎮公所申請工程補助案時，未詳究竹山鎮公所在106年提出同案補助時，就因為遭遇相同處境而撤案，竟然還核定補助，造成公共工程發包後無法執行的窘境，核有疏失。

監察院內政及族群委員會18日通過施錦芳、趙永清所提調查報告，糾正內政部營建署、南投縣政府及竹山鎮公所。

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趙永清表示，日前他到南投巡察時，南投縣長林明溱直言，他在立委任內曾協調過想要變更道路設計，「這條路不可能開得成，要拆太多房子」。趙永清說，連縣長都認為路開不成，那為什麼不好好把程序走完，一次次提出興建計畫又再撤銷，發包後又終止契約，還要賠償廠商。

會中媒體詢問，監察院日前查雲林張家農地開發案，這次糾正南投縣政府也是國民黨執政縣市。趙永清說，林明溱已經沒有要競選連任，辦案完全沒有政治考量，這是民眾的利益，無關選舉。（編輯：張均懋）1110119