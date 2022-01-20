莊豐嘉風波未息 立院總預算協商又停擺

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（中央社記者范正祥台北20日電）華視總經理莊豐嘉風波未息，立法院長游錫堃今天下午召集朝野黨團協商，原訂繼續研商111年度中央政府總預算案，國民黨團不出席，黨團總召費鴻泰說，「我們就等華視董事會處理完再說。」

國民黨團18日指控莊豐嘉到國民黨團辦公室協商111年度中央政府總預算案相關主決議提案時態度不佳，威脅如果國民黨團不撤案，將召開記者會修理國民黨。

莊豐嘉昨天上午與公督盟執行長張宏林舉辦記者會，並否認曾說修理國民黨團；他認為，國民黨以台語台預算要脅，已經威脅新聞自由，他該出面捍衛。

游錫堃昨天下午召集朝野黨團協商研商總預算案時，費鴻泰代表國民黨團提出要求，「莊豐嘉即刻下台」，並堅持必須在此先決條件下，才繼續進行協商總預算案。

游錫堃今天再次召集朝野黨團協商，原訂下午2時繼續研商總預算案，但到了預定開會時間時，未見國民黨立委到場，列席的行政部門首長則留在會場未離開，以備隨時配合協商總預算案。國民黨團堅持，要等待莊豐嘉一事處理結果。

另外，在等待莊豐嘉處理結果出爐、朝野黨團協商未開始進行的這段期間，民進黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳及立委洪申翰則赴國民黨團辦公室，與國民黨團總召費鴻泰及立委曾銘宗、賴士葆閉門「談事」，柯建銘多次進出撥打、接聽電話。

經過1個多小時的閉門「談事」，柯建銘等人於下午3時40分結束與費鴻泰等人的互動，離開國民黨團辦公室；費鴻泰等人則繼續留在黨團辦公室開會，商議後續因應。

會後，費鴻泰接受中央社記者訪問時説，他下午2時和曾銘宗、賴士葆已在朝野黨團協商會場附近，但國民黨團還是堅持，一定要處理莊豐嘉濫用職權藐視國會問題，「我們等著他們處理完莊豐嘉的事，我們就會立刻進入會場」。

談及國民黨團對審議總預算案的態度，費鴻泰表示，國民黨團很有誠意，只要預算協商，快的話「兩天就可以處理完畢」，民進黨團也體會到國民黨團的誠意，「我們靜待民進黨團處理莊豐嘉的事」。

被問到原訂今天進行立法院朝野黨團協商總預算案，費鴻泰說，「不會去了」。他指出，因為公視董事會開完了，在過程中，只有一位董事希望莊豐嘉提書面送到文化部，包括董事長陳郁秀都沒有講任何意見，最後就是移給華視董事會。

至於國民黨團接續的動作，費鴻泰表示，「我們就等華視董事會處理完再說。」

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下午4時許，游錫堃回到原擬進行黨團協商的會場宣告，因為目前還在意見交換當中，還沒有結果，所以今天會議就到此結束；「事實上，我們是沒有宣布開會，等於說我們今天就沒有開會」。明天如果繼續黨團協商，時間再另行通知。

華視隸屬於公廣集團，公視今天為一個月一次的例行董事會，會中針對莊豐嘉近日在立法院風波進行討論。公視董事羅慧雯與邱家宜表示，華視人事案應交由華視董事會決定，農曆年前將召開臨時會。（編輯：康世人）1110120