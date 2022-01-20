莊豐嘉人事交華視董事會決定 農曆年前將開臨時會

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公視基金會20日在台北召開例行董事會，董事會後轉述，董事長陳郁秀會議中裁示，國會監督跟新聞自主都是民主的重要進程，董事會針對華視總經理莊豐嘉（圖）人事案沒有特定立場，將交由華視董事會討論，而臨時董事會將於農曆年前召開。中央社記者裴禛攝 111年1月20日

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（中央社記者王心妤台北20日電）公視基金會今天舉行例行董事會，會中針對華視總經理莊豐嘉近日在立法院的風波進行討論。董事羅慧雯與邱家宜表示，華視人事案應交由華視董事會決定，農曆年前將召開臨時會。

國民黨團18日指控莊豐嘉代表華視到黨團協商111年度中央政府總預算案相關主決議提案時態度不佳，稱莊豐嘉威脅國民黨團若不撤案，將召開記者會修理國民黨。莊豐嘉昨天在記者會上否認曾說「修理國民黨團」，認為國民黨團以台語台預算要脅，已威脅新聞自由，他該出面捍衛。

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華視隸屬公廣集團，而公視基金會今天召開的董事會議是每月例會，莊豐嘉是以關係法人代表身分出席，他近日在立法院掀起的風波也在會中討論。

公視基金會董事邱家宜與羅慧雯會後受訪表示，董事長陳郁秀在會議中裁示，國會監督跟新聞自主都是民主的重要進程，董事會針對莊豐嘉人事案沒有特定立場，將交由華視董事會討論，臨時董事會將於農曆年前召開。（編輯：屈享平）1110120