莊豐嘉否認曾說修理國民黨 反控挾台語台預算要脅[影]

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華視總經理莊豐嘉（圖）19日在華視一樓舉辦「捍衛新聞自主，拒絕政治干預」記者會，否認曾說「修理國民黨團」，認為國民黨團以台語台預算要脅，已威脅新聞自由，他該出面捍衛。中央社記者張新偉攝 111年1月19日

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（中央社記者王心妤台北19日電）國民黨立法院黨團昨天指華視總經理莊豐嘉溝通預算態度囂張，莊豐嘉今天開記者會時否認曾說「修理國民黨團」，認為國民黨團以台語台預算要脅，已威脅新聞自由，他該出面捍衛。

國民黨立院黨團書記長陳玉珍昨天質疑華視與台灣事實查核中心有合作，但事實查核中心對資訊查證有「雙重標準」，而華視長年接受政府補助且虧損，所以要求華視應中止與此單位的合作，專注經營華視本業，並於一個月內向立法院教育及文化委員會提出專案報告。華視昨天也發聲明，強調與查核中心去年3月已停止合作。

陳玉珍表示，國民黨團提出相關主決議案，但根據黨團辦公室反映，莊豐嘉在來溝通時，卻「威脅」國民黨團，如果不撤此案，他要召開記者會修理國民黨團。

莊豐嘉今天與公督盟執行長張宏林舉辦「捍衛新聞自主，拒絕政治干預」記者會，莊豐嘉說，國民黨團以台語台預算要脅華視中止與事實查核中心合作，52台新聞台沒有來自政府預算，「他們用台語台預算威脅華視新聞台，違反新聞底線，新聞底線是民主政治基礎，如果我這個位置不能捍衛新聞的核心價值，我的獨立自主，我必須跟各位講，我也不適合在這位置」。

對於被認為態度囂張，莊豐嘉說：「我華視總經理何德何能威脅台灣最大在野黨？我們只是捍衛新聞自主，讓大家了解，公廣集團不容政治干預。」而去留問題，莊豐嘉則表示自己必須向董事會負責，「我的去留會尊重相關決定，捍衛新聞自由的立場，我絕對不會退讓。」

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公督盟執行長張宏林則反批陳玉珍不知道華視總經理如何遴選產生，只是以台語台預算報復，反控對方，「陳玉珍到底是哪一國人？幫哪一國打壓台灣本土自由」。

對於民進黨團總召柯建銘認為莊豐嘉若不懂政治運作，「真的不行的話，該換就換」，以及文化部長李永得認為莊豐嘉態度有欠妥當，可要求董事會提處理方案。莊豐嘉則表示，柯建銘的不滿證明華視新聞獨立自主，監督政治不分藍綠，而李永得的評價，莊豐嘉也說：「我能理解，為了讓預算順利通過無奈回應，我也尊重。」（編輯：張芷瑄）1110119