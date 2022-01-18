國民黨指控莊豐嘉威脅 華視：政治力干預新聞自由

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）國民黨立法院黨團要求華視檢討並終止與台灣事實查核中心合作，且指控華視總經理莊豐嘉威脅撤案，華視今晚發出聲明回應，強調與查核中心去年3月已停止合作，並反控政治干預新聞自由。

國民黨立院黨團書記長陳玉珍指出，國民黨團審議中央政府總預算案提出主決議案，質疑華視與台灣事實查核中心有合作業務，但台灣事實查核中心對於資訊查證有「雙重標準」，因為華視長年接受政府補助而且虧損，所以要求華視應檢討中止與該單位的合作關係，專注經營華視本業，並於1個月內向立法院教育及文化委員會提出專案報告。

陳玉珍表示，國民黨團提出相關主決議案，但根據黨團辦公室反映，莊豐嘉在來溝通時，卻「威脅」國民黨團，如果不撤此案，他要召開記者會修理國民黨團。

華視今晚也發出聲明回應，強調國民黨立院黨團以莫須有的指控，要求華視與台灣事實查核中心中止合作事宜，並以刪減及凍結預算相要脅。華視除了對政治力干預新聞自主舉動強烈抗議外，也強調與台灣事實查核中心合作完全基於公共媒體的核心價值。

至於國民黨立院黨團指控華視總經理莊豐嘉威脅說要以召開記者會修理國民黨，莊豐嘉也回應：「國民黨團以政治力干涉新聞處理，他召開記者會是要說明華視對新聞專業、自主的堅持，在民主社會開記者會澄清原委叫做威脅？」對於個人去留，莊豐嘉表示，他並非官派，但必須向董事會負責，他的去留自會尊重相關決定。

國民黨團指稱事實查核中心於挑選案例有所偏頗，並稱華視經營團隊積極從事打假副業，要求華視於虧損彌平前停止與事實查核中心合作。

華視表示，台灣事實查核中心（TFC）是第一個獲得國際事實查核聯盟（IFCN）認證的台灣與東亞事實查核組織，並連續3年獲得國際認證。

華視強調，事實查核中心與華視合作僅提供素材方式，作為「打假特攻隊」單元眾多參考來源之一，華視並未涉入更未參加事實查核中心的選材及運作，但國民黨團卻以完全不相干的公視台語台預算要脅。

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華視也表示，與查核中心合作從2019年4月至2021年3月為止，期間授權華視可使用查核報告及相關資料於各類節目，合作過程一切秉持新聞專業準繩，也獲得外界贊許。不過因為合約期限緣故，目前合作已經終止。

華視表示，自己隸屬於公廣集團旗下媒體，更於去年9月正式簽署編輯室公約，內部長官皆無法干預新聞台新聞製播，而國民黨團卻要求「華視於虧損未彌平前，與台灣事實查核中心的合作關係檢討中止」實屬不合理之要求，「此以政治力嚴重干預新聞自由之舉措，若開惡例未來恐將層出不不窮」。（編輯：吳協昌）1110118