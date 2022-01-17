傳英國政府將砍BBC財源 未來兩年收視費凍漲
2022/1/17 19:45（1/17 20:30 更新）
英國「週日郵報」16日報導，英國政府將削減英國廣播公司（BBC）的財源。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國「週日郵報」（Mail on Sunday）報導，英國政府將下令英國廣播公司（BBC）電視執照費（TV License fee，民眾支付的收看費用）未來兩年凍漲，削減BBC財源。
路透社報導，預計今年4月英國通膨率將達6%以上，創30年來新高，凍漲BBC電視執照費，維持在目前收取的159英鎊，在英國消費者對抗生活支出激增之際，將帶來一些緩解作用。
但此措施也將嚴重衝擊BBC的財務，而BBC正試圖與民間出資的新聞媒體、財源為消費者訂閱費用的Netflix等類似平台及其他娛樂串流服務競爭。
路透社指出，仰賴電視執照費維持的BBC未來何去何從，長期以來一直是英國政壇辯論話題，英國首相強生（Boris Johnson）政府最近提議，BBC經費來源需要改革。
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一名保守黨議員上週曾指稱，針對強生在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城期間於唐寧街首相府舉辦派對一事，BBC相關報導形同對強生的「政變圖謀」。
反對派工黨則表示，削減BBC財源一事有政治動機。工黨議員鮑爾（Lucy Powell）指出：「首相及文化大臣似乎不顧一切，攻擊這個偉大的英國機構，因為他們不喜歡BBC的新聞報導。」（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110117
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