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NCC2/253

三立新聞台疫情報導未經查證 NCC開罰80萬元

2021/12/29 20:01（12/29 21:29 更新）
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三立新聞台報導萬華茶室確診的卡拉OK店老闆娘違規外出、路倒抽搐吐血等未經查證的內容，影響公共利益，遭NCC開罰新台幣80萬元。（中央社檔案照片）
三立新聞台報導萬華茶室確診的卡拉OK店老闆娘違規外出、路倒抽搐吐血等未經查證的內容，影響公共利益，遭NCC開罰新台幣80萬元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北29日電）NCC今天對三立新聞台、三立都會台、中天綜合台開罰。其中，三立新聞台報導萬華茶室確診的卡拉OK店老闆娘違規外出、路倒抽搐吐血等未經查證的內容，影響公共利益，遭NCC開罰新台幣80萬元。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開會議，審議110年第6次廣播電視節目廣告諮詢會議案件，決議對3案件開罰，其中1件違反事實查證規定1件、2件妨害兒少身心健康規定；另外，有4件發函改進。

NCC表示，三立新聞台今年5月21日報導萬華茶室確診的卡拉OK店老闆娘違規外出、路倒抽搐吐血等未經查證的內容，在疫情期間引發恐慌，影響公共利益，開罰80萬元。

NCC指出，三立都會台今年2月12日到13日「國光幫幫忙之大哥是對的」節目，在天堂二選一美臀單元，播出由男性來賓評選女性參與者臀部內容，除出現女性臀部特寫及搖臀抖動的畫面外，主持人與來賓對話及表情語氣也具有性暗示，有物化女性，誤導兒少對於性別關係認同，認定違反妨害兒少身心健康規定，開罰80萬元。

NCC表示，中天綜合台今年4月14日「小明星大跟班」節目，主題為「局部美人」，比較參賽者腿、屁股、美瞳與胸部部位，並由現場男大生與來賓投票，節目內容除要求參賽者展示身體，並要求指定動作外，且節目主持人與來賓對話扭曲性別關係，致有物化女性，對還在身體發展與性別發展認同重要階段的少年有不良影響，認定有違反妨害兒少身心健康規定，開罰60萬元。

另外，有四案發函改進，NCC表示，三立新聞台今年5月26日播出「鄭知道了」節目，有關來賓針對復必泰疫苗送到中國分裝及港澳停打BNT的發言，考量業者已盡相當查證義務及發言內容查證不易下，函請業者就相關事項改進，包括政論節目討論專業議題，應邀請專業人士參與，若消息來源非第一手資料，務必善盡查證責任等。

NCC指出，三立新聞台今年6月1日0900整點新聞節目報導莫德納、輝瑞（BNT）等COVID-19疫苗臨床保護力新聞，將數據95%誤植為5%；三立新聞台6月9日「新台灣加油」節目，「北市還剩6900萬劑」新聞標題數據與主持人口述還有6000多劑沒接種，數據呈現不一，函請業者改進事項包括：引用數據應精確，避免數據誤植或資訊錯誤，宜強化內容編審機制，如果發現錯誤，應即時更正澄清。

另外，民視新聞台今年6月6日「民視八點晨間新聞」報導美國贈台750萬劑疫苗新聞，將75萬劑誤植為750萬劑，函請業者改進，包括主播陳述及字幕呈現若有誤報或誤植，應採主播陳述與字幕一起更正為宜，另外應建立誤報及誤植的防範機制。（編輯：黃國倫）1101229

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