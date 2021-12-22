迪士尼頻道明年元旦停播 尼克兒童、Baby TV等4頻道接棒

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迪士尼頻道明年元旦停播，NCC表示，將由尼克兒童頻道、小尼克頻道、Baby TV與迴旋鏢共4頻道替補。（圖取自facebook.com/BabyTVChannel）

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（中央社記者蘇思云台北22日電）迪士尼頻道明年元旦停播，NCC表示，將由尼克兒童頻道、小尼克頻道、Baby TV與迴旋鏢共4頻道替補，這意味全台不同地區將會收看不同的替代頻道。其中，尼克兒童頻道收看戶數達4成最多。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天排案審查，許可64家系統經營者迪士尼頻道替補及基本頻道數量補實的申請。迪士尼頻道在全台多數有線電視系統都在23頻位，僅有中嘉12系統、世新、國聲是在22頻位。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，系統業者分別申請尼克兒童頻道、小尼克頻道、Baby TV與迴旋鏢共4頻道替補，4頻道屬性都跟迪士尼頻道一樣屬於兒少頻道。

NCC依「有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法」規定，符合區塊化原則，綜合考量市場競爭、消費者權益、頻道內容多樣性及其他公共利益等面向，參考地方政府意見後許可同意。

NCC表示，預計這2天將發函系統業者，依照規定流程，業者最快本週開始螢幕跑馬5天，告知消費者將會替換頻道，預計明年元旦可順利換上新的替補頻道。

根據NCC資料，凱擘12系統、台固5系統、大豐3系統、大新店民主、屏南、新彰數位、天外天共24家系統申請由尼克兒童頻道（Nickelodeon Asia）替補，戶數約190.4萬戶，市占約39.9%。

中嘉12系統以及獨立系統大台中、三大、南國、澎湖、名城、祥通、北都以小尼克頻道（Nick Jr.）替補，戶數約139.3萬戶，市占約29.2%。

台灣寬頻通訊集團（TBC）5系統申請由Baby TV替補，戶數約69.3萬戶，市占約14.5%；台數科6系統、北港、世新、國聲、聯維、寶福共11家系統申請由迴旋鏢（Boomerang）替補，戶數約62.9萬戶，市占約13.1%。

此外，全國數位、洄瀾、東亞、東台有線、東台播送5系統則送空頻。

NCC官員表示，迪士尼頻道屬於系統業者的基本頻道，全國數位、洄瀾等5家系統雖然送空頻，跳頻處理23頻道，消費者觀看時會從22台直接跳到24台，但5家業者也符合基本頻道「下一個頻道、補一個頻道的原則」，只是不是補在23頻道的位置。全國數位補上公視台語台，洄瀾等4系統補上動漫頻道ANIMAX。

NCC官員指出，為了維護兒少族群的收視權益，仍會要求全國數位、洄瀾等5家系統經營者積極研議提出原本迪士尼頻道所在23頻位的替補頻道。（編輯：潘羿菁）1101222