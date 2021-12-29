Dcard臉書YouTube全納入 NCC數通法草案對象含5類網路平台

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NCC公布數位通訊傳播服務法草案架構，線上平台服務提供者如YouTube、Dcard都納入規範。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者蘇思云台北29日電）NCC今天公布數位通訊傳播服務法（數通法）草案架構，線上平台服務提供者如YouTube、Dcard都納入規範，規定如移除使用者貼文，或對使用者處以停權等行為時，必須說明原因，提供異議機制，也課予業者將資訊限制登載於共同資料庫的資訊透明義務。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，在研議8個多月後，會中公布數通法草案架構。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，NCC預計農曆年前會公布草案具體條文，後續將召開三場公開說明會，持續搜集外界意見，之後再回到委員會討論草案，最快要明年6月、7月才會把草案送到政院。

翁柏宗指出，草案共11章，規範要項包括基本權利維護、數位通訊傳播中介服務提供者免責要件、數位通訊傳播中介服務提供者義務、線上平台及指定線上平台義務、公私協力合作、專責機構設立及相關罰則等。

數通法草案參考歐盟數位服務法（DSA）草案等國際相關法制規範，以數位通訊傳播中介服務提供者為規範對象，並以自律先行，強化規管對象義務及資訊透明度，並加入他律、法律等公私協力概念與作為，以彰顯多方參與的網際網路治理（Internet Governance）精神。

NCC強調，針對各界關切網路內容處理，網路世界為實體社會延伸，由政府各部門依其權責及主管法令規範處理，數通法草案介接各部會實體作用法，如網路出現違法內容，各法律中央主管機關得經法院程序後始得限制該違法資訊。

NCC解釋，數通法草案主要涵蓋中介服務提供者資訊揭露、提出透明度報告、通知及回應等相關義務。此外，為強化對使用者保障，草案要求線上平台如移除使用者貼文，或對使用者處以停權等相關限制行為時，必須說明原因，並提供異議機制，以保障使用者權益。

此外，草案課予業者將資訊限制登載於共同資料庫的資訊透明義務。針對規模較大線上平台，草案要求必須每年進行風險評估管理，並接受外部獨立稽核，以確保其服務不會受到惡意濫用，對社會造成危害。

NCC補充，為促成自律機制運作及落實，草案規劃設立專責機構，以納入多方利害關係人觀點及參與，促進並協助業者落實自律機制，推廣資訊素養教育，強化產業與政府機關、民間社會溝通交流，打造自由、安全的網路環境。

根據NCC提供資料，數通法規範對象主要分成5類，第1類、第2類是連線服務者、快速存取服務者，對應業者如光世代、凱擘大寬頻等；第3類資訊儲存服務者，則像是VMware；第4類為線上平台服務提供者，像是Dcard、奇摩拍賣、YouTube、Meta等。

第5類仍待後續確認標準後，由NCC公告的「指定線上平台服務提供者」，將會被課予最多義務，因為對社會影響力最大。但NCC未進一步說明是否包括國內主要論壇如PTT等。

至於罰則內容與金額，翁柏宗表示，還在做最後討論，主要是業者違反相關義務時可能開罰，針對不同類型的網路服務業者，會有不同罰則。（編輯：楊凱翔）1101229

（NCC提供）