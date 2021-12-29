WAKUWAKU JAPAN退出台灣 2022年4月1日停播

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北29日電）迪士尼頻道宣布明年元旦離台後，另一個國際頻道WAKUWAKU JAPAN（WWJ）也將退出台灣，震撼業界。NCC證實已收到WWJ送件申請終止營運的計畫，預計明年4月1日終止播出。

WWJ在2016年9月正式進軍台灣市場，是第一個高畫質的日本頻道，以日語原音搭配中文字幕，或者以中文配音24小時不間斷播放，近期播出的知名節目包括「派遣女醫X」第7季。

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，WWJ上週送出申請終止營運的計畫，已經收到相關申請案，業者預計明年4月1日終止播出。這項申請報備查即可，並不需要經過審核。

前立委段宜康就曾在臉書指出，日本人和韓國人對台灣的有線電視秩序，一定完全無法理解NCC為什麼坐視部分國內電影台可以定頻，每個月可以從交給系統業者的500元中，靠著不斷重播，每年收到超過5000萬的權利金；而WAKUWAKU JAPAN每年的權利金，加起來恐怕被電影台一個月收的還要少。

不願具名的系統台業者表示，國外有線電視如HBO家族頻道收費近20美元，社會大眾一直忽略台灣10年來物價飛漲，有線電視收視費卻穩定維持500多元上下，甚至每年調降，但大家還是想「看到飽」。

以「正宗日本台」為號召，由日本大企業伊藤忠集團所屬的WAKUWAKU JAPAN在2016年9月1日正式登台，內容部分則以NHK、民營電視台為首，並導入電影公司、音樂製作等，節目內容包括：日劇、電影、綜藝、旅遊、美食、文化、音樂、運動等。

WWJ目前在台灣五大有線電視多系統集團（MSO）都有上架，包括凱擘、中嘉數位、台灣寬頻通訊（TBC）、台灣數位光訊集團（台數科）、台固媒體，以及部分獨立系統聯維、寶福、北都數位等，以及中華電信MOD都有上架。後續若終止播出，預料各家系統業者還會再送出一波頻道異動申請。

除WAKUWAKU JAPAN外，消失在台灣有線電視的境外頻道包括福斯警匪頻道（Fox Crime）、福斯家庭電影頻道（Fox Family Movies）、FX、Channel V國際娛樂台、國家地理悠人頻道（Nat Geo People），已於今年10月1日下架；迪士尼頻道、Fox News Channel將於明年下架。

2013年就在台開播的FOX體育台頻道，則於今年起就撤出台灣。（編輯：張均懋）1101229