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WAKUWAKU JAPAN退出台灣 網友哀號「不要走」

2021/12/29 11:46（12/29 22:39 更新）
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WAKUWAKU JAPAN頻道宣布，將於2022年4月1日在台灣結束營運。（中央社）
WAKUWAKU JAPAN頻道宣布，將於2022年4月1日在台灣結束營運。（中央社）
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（中央社網站29日電）WAKUWAKU JAPAN頻道今天透過官方臉書粉絲團宣布，將於2022年4月1日結束在台灣的營運，並說明這項變動是根據公司的綜合判斷所做的決定。消息曝光後，粉絲哀號直呼「不要走」。

以「正宗日本台」為號召，日本大企業伊藤忠集團所屬的WAKUWAKU JAPAN在2016年9月1日正式登台，節目內容包括日劇、綜藝、旅遊、美食、文化等，受到許多哈日族的支持。

WAKUWAKU JAPAN在台開播迄今約5年半，業者表示雖然播出時間不長，還是受到廣大觀眾的支持和愛顧，由衷地表達謝意，並對此次變動造成的不便表示歉意。

WAKUWAKU JAPAN雖未說明為何撤離台灣，但事實上在2019年初就傳出結束消息。前立委段宜康當時就曾在臉書質疑為什麼坐視部分國內電影台可以定頻，靠著不斷重播，每年收到超高額權利金；而WAKUWAKU JAPAN每年的權利金，加起來恐怕比電影台一個月收的還要少。

系統台業者透露，國外有線電視如HBO家族頻道收費近20美元，社會大眾一直忽略台灣10年來物價飛漲，有線電視收視費卻穩定維持500多元上下，甚至每年調降，但大家還是想「看到飽」。

此外，WAKUWAKU JAPAN頻道一直未能擠入精華區，在凱擘系統今年還從80台被移到91台。

許多喜愛WAKUWAKU JAPAN的網友說「只剩緯來了，是不是該考慮停掉有線了呢」「我的有吉正直散步….沒了」「有吉散步陪我渡過好多不能去日本的這些日子欸～不」「不，我的全能住宅改造王都是在這台看的QQ」「我的ARASHI」「我無聊日常的生命泉源」；有網友感謝WAKUWAKU JAPAN「給我們全家族帶來的歡樂與很好的翻譯」。

也有網友質疑是不是被系統商欺壓，「內湖這邊從80退到91，再退下來，與其被逼到跟土豆電視台一樣的頻道，還不如收一收」。

除WAKUWAKU JAPAN外，消失在台灣有線電視的境外頻道包括福斯警匪頻道（Fox Crime）、福斯家庭電影頻道（Fox Family Movies）、FX、Channel V國際娛樂台、國家地理悠人頻道（Nat Geo People），已於今年10月1日下架；迪士尼頻道、Fox News Channel將於明年下架。

2013年就在台開播的FOX體育台頻道，則於今年起就撤出台灣。1101229

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