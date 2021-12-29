WAKUWAKU JAPAN為何退出台灣 業界揭露2原因

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（中央社記者蘇思云台北29日電）迪士尼頻道日前宣布明年元旦離台後，另一個國際頻道WAKUWAKU JAPAN（WWJ）也將退出台灣。業界分析，除了收不到授權費，來自系統業者的不穩定因素，恐怕也是最後決定退出台灣的原因之一。

WWJ在2016年9月正式進軍台灣市場，是第一個高畫質的日本頻道，以日語原音搭配中文字幕，或者以中文配音24小時不間斷播放，近期播出的知名節目包括「派遣女醫X」第7季。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天證實，WWJ上週送出申請終止營運的計畫，已經收到相關申請案，業者預計明年4月1日終止播出。WAKUWAKU JAPAN在臉書粉絲專頁表示，這項決定是經過公司綜合判斷決定。

業界分析，背後可能有兩個因素，第一，WWJ在2016年登台以來，從200多頻位已經前進到80到90頻位間，位置不差，且在多數有線電視系統都有上架。但是，該頻道在多數系統屬於付費頻道類型，只有少部分搶占到獨立系統的基本頻道，加上新進頻道業者的身份，本來就很難取得授權費分潤，可能已好幾年沒拿到授權費。

業界分析，第二，WAKUWAKU JAPAN 去年改為年代集團董事長練台生所代理，今年7月凱擘先申請移頻WWJ，從80台移到91台，WWJ當時也在官網公告對觀眾喊話：「頻位被移到91台，非本台所願，敬請繼續支持收看。原本80台會移到91台，請不離不棄！」。

除了被移頻外，WWJ也曾經差點被下架，台固媒體所屬系統台及大新店民主，日前也曾下架練台生擁有或代理的壹電視新聞台、年代新聞、WakuWaku Japan等頻道，NCC最後在今年7月中旬否決此案。

業界分析，WWJ雖然2年前就曾說不排除離開台灣市場，但應該是近期更體會到系統業者權力大，市場不穩定因素遠比他們想得多，最後才在綜合判斷下決定離開台灣市場。（編輯：楊凱翔）1101229