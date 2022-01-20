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莊豐嘉出席公視例行董事會 捍衛新聞自由想法不變

2022/1/20 14:46（1/20 18:40 更新）
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國民黨立法院黨團指華視總經理莊豐嘉溝通預算態度囂張，莊豐嘉反控政治干預新聞自由。公視20日召開例行董事會，莊豐嘉（圖）出席與會。中央社記者裴禛攝 111年1月20日
國民黨立法院黨團指華視總經理莊豐嘉溝通預算態度囂張，莊豐嘉反控政治干預新聞自由。公視20日召開例行董事會，莊豐嘉（圖）出席與會。中央社記者裴禛攝 111年1月20日
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（中央社記者王心妤台北20日電）華視總經理莊豐嘉今天出席公視例行董事會，他與國民黨團因預算案發生衝突，他會前表示，朝野兩大黨同時公開要求介入公廣集團人事案，應被社會關注，捍衛新聞自由想法不變。

國民黨團18日指控莊豐嘉代表華視到黨團協商111年度中央政府總預算案相關主決議提案時態度不佳，稱莊豐嘉威脅國民黨團若不撤案，將召開記者會修理國民黨。莊豐嘉昨天則在記者會否認曾說「修理國民黨團」，認為國民黨團以台語台預算要脅，已威脅新聞自由，他該出面捍衛。

華視隸屬於公廣集團，而公視今天為一個月一次的例行董事會，莊豐嘉會以關係法人代表身分出席，他近日在立法院掀起的風波也將在會中提出討論。

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莊豐嘉會前受訪表示，個人去留無足輕重，但朝野兩大黨同時公開要求介入公廣集團人事案，是台灣民主化後前所未見，不只社會應該關注，目前社會主流討論表示冷淡，更值得擔心。

莊豐嘉提到，過去擔任台灣新聞記者協會會長期間，也曾參與抗議立法院介入公廣集團人事案的遊行，「那時到現在已經10幾年，我在這位子上，還是堅持捍衛新聞自由，這個原則從來不變。雖然時空轉換、朝野互換，但這個決心依然沒變。」（編輯：張雅淨）1110120

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