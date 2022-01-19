國民黨團：只要莊豐嘉任華視總經理 就拒審總預算

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（中央社記者范正祥、王承中、郭建伸、王揚宇台北19日電）國民黨立法院黨團總召費鴻泰今天表示，華視總經理莊豐嘉不適任，國民黨團要求莊豐嘉儘速離職，「我們認為他一刻都不能待在這個位子上」，如果不處理，只要莊豐嘉還在任，就拒審總預算案。

民進黨團幹事長劉世芳表示，莊豐嘉是以華視總經理身份協調國民黨提案，他的說法和語氣可能已逾越溝通和協調的份際，民進黨團沒辦法完全認同，希望莊豐嘉能說清楚講明白。

劉世芳表示，不在現場不曉得真正始末，兩邊說法無法聚焦；但文化部長李永得已表示會將此事轉達給公廣集團董事長，依公廣集團程序處理。

國民黨團昨天指控莊豐嘉代表華視到黨團協商111年度中央政府總預算案相關主決議提案時態度不佳，稱莊豐嘉威脅國民黨團如果不撤案，將召開記者會修理國民黨。

費鴻泰今天在立法院接受媒體聯訪時重申黨團立場，「要求莊豐嘉儘速離職」。他說，莊豐嘉破壞了民主監督與制衡，也破壞了媒體公正性，如果不處理，「我不惜做任何行動，不讓總預算審下去」，莊豐嘉一刻都不能待在這個位子上。

國民黨立法院黨團書記長陳玉珍下午召開記者會指出，莊豐嘉面對國會監督預算執行，不但不謙卑，反而還語帶威脅踐踏國會尊嚴，很遺憾莊豐嘉今天還變本加厲召開記者會，誣指國民黨團要以意識形態刪減台語台預算污名化國民黨。

陳玉珍指出，華視接受文化部補助，所以莊豐嘉是以使用公帑必須接受國會監督的身份來到立法院說明預算，而不是以媒體的身份。奉勸莊豐嘉應知所進退，不但踐踏國會，還找公督盟當打手，也希望公督盟身為客觀的民間團體，要確實了解其中的緣由。

陳玉珍表示，國民黨團針對華視所提出的預算刪減凍結案及主決議，並非是以意識形態，完全是因為過去的採購過程疑似有瑕疵，立委針對政府相關預算必須要善盡為民把關的監督之責。

民進黨立法院黨團書記長蔡適應接受中央社記者訪問時表示，政府各單位對於立委或黨團所提預算提案，有溝通及說明的必要性，這是行政單位該做的事情。

蔡適應指出，在這過程中，引起在野黨的不滿，這應該由公廣集團做後續的處理，尊重公廣集團；不過，民進黨團也會盡量協助溝通，因為整體預算審查，不是只有華視，還有其他單位的預算，呼籲在野黨不要因為這件事情，就罷審全部的預算。（編輯：楊凱翔、蘇龍麒）1110119