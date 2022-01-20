莊豐嘉事件 蘇貞昌：面對國會言行應有分寸

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（中央社記者葉素萍台北20日電）華視總經理莊豐嘉與立法院國民黨團因協商預算案惹議，國民黨團要求莊豐嘉儘速離職。行政院長蘇貞昌今天說，公廣集團要與什麼民間單位合作，是自主範圍，國民黨不該干涉媒體自由運作；不過，蘇貞昌也說，面對國會言行應有分寸。

國民黨團18日指控莊豐嘉代表華視到黨團協商111年度中央政府總預算案相關主決議提案時態度不佳，稱莊豐嘉威脅國民黨團若不撤案，將召開記者會修理國民黨。莊豐嘉19日召開記者會否認曾說「修理國民黨團」，認為國民黨團以台語台預算要脅，已威脅新聞自由，他該出面捍衛。

民進黨團總召柯建銘則提到，莊豐嘉過去是媒體人，如果媒體人不懂政治運作，真的不行的話，該換就換。

蘇貞昌今天出席「馬路好行」頒獎典禮，他會前回答媒體記者有關莊豐嘉的提問時表示，公廣集團要與什麼民間單位合作，是自主範圍，國民黨不該去干涉媒體的自由運作，不過，面對國會相關人員的言行也應有分寸，除非被不當對待應據理力爭，否則也要適度注意各方言行。（編輯：林興盟）1110120