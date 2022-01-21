假帳號混入卡提諾發不實訊息 調查局查出400臉書人頭帳號轉傳

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（中央社記者蕭博文台北21日電）法務部調查局今天發布新聞稿表示，境外敵對勢力認知作戰升級，由中國、柬埔寨背景人士管理的「茯苓有點兒甜」臉書粉絲專頁等散布第1層爭議訊息，再由近400個臉書假帳號散布。

調查局表示，近期網路社群出現民眾參加高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第2期試驗發生嚴重副作用等大量不實訊息，內容議題、樣態、規模及散布手法相較以往案例，質與量已顯著提升。

調查局說，境外敵對勢力疑藉創建無法識別真實身分的人頭帳號，利用結構化、流程化手法，迅速、大量投放不實圖文訊息於台灣社群，意圖操弄疫情、政治輿論，進行認知作戰。

調查局表示，經資安工作站成立專案小組溯源，去年底陸續約談8名民眾查證發現，「朱○卉、王○藍、於○意、丁○風…」等近20個假帳號以境外手機門號及電子郵件於具網路聲量的卡提諾論壇註冊後，頻繁發布有關疫情及政治相關爭議訊息。

調查局說，卡提諾論壇上假帳號甚至利用網頁瀏覽器開發者模式，編輯竄改PTT既有文章內容造假，使民眾更不易察覺，再藉中國、柬埔寨背景人士管理的「茯苓有點兒甜」等數個社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁進行第1層散布。

調查局表示，「郝○茹、喬○雲、悅○汪、琬○曹…」等近400個臉書假帳號進行第2層分享，廣泛散布爭議訊息在台灣地方社團、宗教、生活娛樂等各類不特定公開臉書社群，由社群成員第3層分享。

調查局表示，假訊息、爭議訊息透過計畫性分工層層轉傳散布，深入台灣社會各階層，以營造錯誤認知及挑起國民對立，嚴重危害社會秩序及國家安全。

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資安工作站為釐清民眾是否有配合假帳號的惡意行為，去年12月27、28日會同相關處站約談、查證8人，所幸多數民眾都是在未經查證或無法辨識真偽情況下轉傳假訊息。

調查局表示，已通報有關單位查處假帳號，也提醒民眾境外勢力為規避查緝，已實施多元手法隱匿身分、背景來源，甚至建構多層次轉傳機制，利用台灣社群常用圖文形式及習慣用語，以假亂真，達成特殊政治目的，呼籲民眾確認訊息正確性前宜獨立思考、小心查證，切勿任意轉發散布，以免誤蹈法網。（編輯：李明宗）1110121