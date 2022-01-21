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非洲豬瘟
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非洲豬瘟2/175

阻非洲豬瘟 內政部：從疫區輸入豬肉最高關7年

2022/1/21 10:58
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（中央社記者賴于榛台北21日電）農曆春節將至，內政部今天表示，為阻非洲豬瘟入侵，相關機關已加強境外包裹及旅客行李檢查，民眾切勿攜帶或郵寄，輸入疫區豬肉及豬肉製品入台，否則最高可處7年有期徒刑或新台幣300萬元罰金。

國際非洲豬瘟疫情嚴峻，內政部表示，為防範邊境走私非洲豬瘟肉製品進口，警政署航空警察局自去年8月起加強入境貨物安全檢查，經統計，110年於關口成功攔截豬肉及其再製品82件，約108.21公斤，其中有3件驗出非洲豬瘟病毒陽性。

內政部說，移民署全力動員，走訪全台外國人口店家，加強查訪及宣導，去年累計查獲不明來源豬肉製品128件，約1252公斤，其中有7件驗出非洲豬瘟病毒陽性。

內政部指出，農曆春節將至，移民署近2週內已走訪全台1710家外來人口店家，宣導不要使用來源不明的豬肉；同時以多元、多語方式，持續向新住民及入出境旅客，提供防疫資訊，宣導不要從泰國、越南、中國大陸、港澳、印尼、柬埔寨、菲律賓、韓國等非洲豬瘟疫區，攜帶、郵寄或快遞應景肉品或含肉類加工食品來台。

至於相關罰則，內政部說，違法攜帶非洲豬瘟疫區的豬肉製品來台，最高可罰100萬元，如外來人口無力繳納時，將拒絕入境；若違規從國外輸入肉品，最高可處7年有期徒刑得併科新台幣300萬元罰金，請民眾千萬不要因為想念家鄉味，誤觸法網。（編輯：楊凱翔）1110121

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