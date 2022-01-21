瓜國駐台商務參事處揭牌 吳釗燮：雙邊互動里程碑

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（中央社記者賴于榛台北21日電）瓜地馬拉駐台商務參事處今天揭牌，新任參事薩尼克曾於台灣取得碩士學位。外交部長吳釗燮指出，瓜地馬拉在台開設商務參事處是雙邊關係緊密的明證，更是台瓜互動的里程碑。

瓜地馬拉駐台商務參事處上午在瓜國駐台大使館成立，吳釗燮、經濟部次長陳正祺透過視訊致詞外，外交部次長俞大㵢也親自出席；瓜地馬拉則由駐台大使葛梅斯（Willy Alberto Gomez Tirado）及新駐台商務參事薩尼克（Hugo Sanic）代表與會。

葛梅斯致詞時表示，瓜地馬拉是台灣前進美洲投資的最佳地點，就如同台灣是瓜地馬拉公司在亞洲投資的最適國家。台灣與瓜地馬拉的邦交堅實，深信雙邊未來將持續深化經貿關係。

他也打趣說，自己是虎年出生，今年對他而言別具意義。深信在台灣的支持下，今年將是台瓜關係最美好的一年。

外交部長吳釗燮致詞時指出，瓜地馬拉在台開設商務參事處即是雙邊關係緊密的明證，更是台瓜互動的里程碑。

吳釗燮與陳正祺則鼓勵台商探索瓜地馬拉的商機，並對薩尼克表達高度信心。兩人都說，薩尼克為台灣獎學金生，曾於台灣大學取得碩士學位，在他掌舵下，深信瓜地馬拉與台灣的貿易關係將持續強化。

瓜地馬拉外交部長布羅洛（Pedro Brolo）則透過視訊致詞，細數在瓜國的投資優勢，並說瓜國外交部正致力強化經貿外交。

布羅洛表示，瓜地馬拉目前在全球22個城市成立商業顧問網絡，拓展當地商機。中華民國台灣是瓜地馬拉最堅實的合作夥伴之一，如今商務參事處在台開設，擴大瓜國駐台大使館的使命範疇，讓他備感榮幸。

布羅洛特別指出，瓜地馬拉咖啡因高品質及獨特性而廣為人知，成為瓜國主要出口品之一，台灣人民也喜愛瓜國咖啡，使台灣成瓜國主要的咖啡出口市場。

他說，瓜地馬拉與台灣的友誼及合作，也隨著商務參事處成立而更加堅實。瓜地馬拉與台灣簽訂的自由貿易協定大幅改善雙邊貿易，台瓜2021年的貿易額達9200萬美元，即是明證。

布羅洛表示，瓜地馬拉也高度重視與台灣合作及發展及雙邊友誼，商務參事處在台成立，深信兩國將持續因雙邊經貿互動受益。（編輯：康世人）1110121