民代質疑放言傳媒標案 內政部：依法辦理驗收

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（中央社記者賴于榛台北21日電）台北市議員徐巧芯今天質疑，內政部對放言科技傳媒標案驗收不實。內政部則表示，採購案依法辦理驗收，議員所言非事實，當時契約因政策變更，機關得終止契約，並補償廠商損失。

徐巧芯今天在臉書表示，有關民國110年的「國民身分證資訊安全強化推廣採購案」，放言竟然用幽靈新聞稿向內政部成功請款，根本是詐騙、造假，恐導致驗收此案的公務員構成貪汙治罪條例的圖利罪，放言也可能涉及使公務員登載不實罪。

內政部隨後則透過新聞稿澄清，相關採購案皆依政府採購法辦理驗收，一切合法且符合程序，議員所言並非事實。

內政部說，當時為推動新式身分證，委託放言進行相關宣導溝通，放言公司依契約提交4篇資安防護專題文章並投放平台，但後續行政院會決議暫緩新式身分證換發計畫，內政部與放言公司終止合約。

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內政部說，放言當時完成撰擬的專題文章便不適宜對外公開，並依合約第14條第4款規定，契約因政策變更，機關得終止契約，並補償廠商因此所生的損失，但不含所失利益。

損失計算部分，內政部表示，經參考其他傳媒公司有關宣導文稿撰擬的市場行情價格，會同政風、會計單位，依政府採購法辦理驗收，一切合法且符合市場行情與程序，經審認文字撰擬及專案企劃等費用支付新台幣9萬6000元。（編輯：林興盟）1110121